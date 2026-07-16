Pronostico Bodo/Glimt-Fredrikstad: la partita è indirizzata

Bodo/Glimt-Fredrikstad è una partita valida per la quattordicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico

Con due partite in meno rispetto al Tromso primo in classifica – e due punti in meno – il Bodo chiede strada al Frefrikstad in questa quattordicesima giornata del campionato norvegese.

Sono otto i risultati utili di fila di una squadra che lo scorso anno in Europa ha dimostrato di crescere anno dopo anno e che in Patria continuerà a dettare legge per molto tempo. E, nonostante qualche assenza dovuta al Mondiale, su come finirà questa partita, oggettivamente, non ci possono essere davvero dubbi.

Gli ospiti hanno fatto bene fino al momento: in 12 partite hanno conquistato 14 punti e sono a metà classifica. Non tranquilli, mettiamolo in chiaro, ma comunque in una situazione che permette di non fare chissà quali pensieri cattivi. A patto, ovviamente, che si continui – non in questa partita ovvio – su questa scia. Il Bodo ha altri obiettivi stagionali e ha un altro valore tecnico. Qualcosa di unico nel panorama norvegese. Ecco perché il match in questione non dovrebbe regalare nessuno scossone. Nemmeno il minimo. Un match che ampiamente indirizzato sin dalla vigilia.

Come vedere Bodo/Glimt-Fredrikstad in diretta tv e in streaming

Bodo/Glimt-Fredrikstad è in programma venerdì alle 19:15. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bodo è quotata 1.13 su Goldbet e Lottomatica e a 1.13 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Padroni di casa sicuramente vincenti. Padroni di casa che almeno faranno tre gol. E occhio, che la partita potrebbe pure regalare un NO GOL che abbinato all’affermazione interna darebbe una quota clamorosa.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Bodo/Glimt-Fredrikstad

BODO (4-4-2): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Maatta; Evjen, Auklend, Fet, Brynhildsen; Blomberg, Hogh.

FREDRIKSTAD (3-4-3): Borsheim; Rafn, Holme, Fredriksen; Eid, Nilsson, Ohlenschlaeger, Ghebreyohannes; Faraas, Skogvold, Laghzaoui.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0