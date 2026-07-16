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Pronostico Bodo/Glimt-Fredrikstad: la partita è indirizzata

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Bodo/Glimt-Fredrikstad è una partita valida per la quattordicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico 

Con due partite in meno rispetto al Tromso primo in classifica – e due punti in meno – il Bodo chiede strada al Frefrikstad in questa quattordicesima giornata del campionato norvegese.

Pronostico Bodo/Glimt-Fredrikstad
Pronostico Bodo/Glimt-Fredrikstad: la partita è indirizzata (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sono otto i risultati utili di fila di una squadra che lo scorso anno in Europa ha dimostrato di crescere anno dopo anno e che in Patria continuerà a dettare legge per molto tempo. E, nonostante qualche assenza dovuta al Mondiale, su come finirà questa partita, oggettivamente, non ci possono essere davvero dubbi.

Gli ospiti hanno fatto bene fino al momento: in 12 partite hanno conquistato 14 punti e sono a metà classifica. Non tranquilli, mettiamolo in chiaro, ma comunque in una situazione che permette di non fare chissà quali pensieri cattivi. A patto, ovviamente, che si continui – non in questa partita ovvio – su questa scia. Il Bodo ha altri obiettivi stagionali e ha un altro valore tecnico. Qualcosa di unico nel panorama norvegese. Ecco perché il match in questione non dovrebbe regalare nessuno scossone. Nemmeno il minimo. Un match che ampiamente indirizzato sin dalla vigilia.

Come vedere Bodo/Glimt-Fredrikstad in diretta tv e in streaming

Bodo/Glimt-Fredrikstad è in programma venerdì alle 19:15. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Bodo è quotata 1.13 su GoldbetLottomatica e a 1.13 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.95 su GoldbetLottomatica e a 2.00 su Sportbet.

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Il pronostico

Padroni di casa sicuramente vincenti. Padroni di casa che almeno faranno tre gol. E occhio, che la partita potrebbe pure regalare un NO GOL che abbinato all’affermazione interna darebbe una quota clamorosa.

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Le probabili formazioni di Bodo/Glimt-Fredrikstad

BODO (4-4-2): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Maatta; Evjen, Auklend, Fet, Brynhildsen; Blomberg, Hogh.
FREDRIKSTAD (3-4-3): Borsheim; Rafn, Holme, Fredriksen; Eid, Nilsson, Ohlenschlaeger, Ghebreyohannes; Faraas, Skogvold, Laghzaoui.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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