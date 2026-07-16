I pronostici di giovedì 16 luglio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 16 luglio, in attesa delle finali dei Mondiali in campo Europa League e Conference League

Il fittissimo programma del giovedì di Conference League si preannuncia una vera e propria arena da dentro o fuori, dove chi fallisce l’appuntamento con il destino saluterà definitivamente il palcoscenico europeo. A differenza dei turni di qualificazione delle competizioni maggiori, infatti, l’eliminazione al primo turno di Conference League non prevede alcuna retrocessione o paracadute in altre coppe continentali.

Ci saranno ben 23 sfide, più altre sei che riguarderanno invece l’Europa League con in campo squadra un po’ più conosciute. Tra queste c’è il Ferencvaros, vittorioso all’andata. Con la squadra avversaria costretta ad aprirsi per cercare il gol della speranza, i padroni di casa troveranno certamente gli spazi per colpire in velocità e blindare il successo con almeno due marcature totali nel match. Se il Vojvodina dovesse ripetere la prestazione del secondo tempo dell’andata, l’orgoglio serbo potrebbe fruttare almeno una rete. I padroni di casa sono favoriti ma i serbi hanno segnato con regolarità nelle ultime uscite esterne, rendendo l’ipotesi di vedere entrambe le squadre a segno un’ottima quota singola.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 in Mornar-Atlètic Club d’Escaldes, Conference League, ore 20:45

Vincenti

YELIMAY SEMEY (in Yelimay Semey-Alashkert, Conference League , ore 21:00)

(in Yelimay Semey-Alashkert, Conference League ore 21:00) HAMRUN SPARTANS (in Hamrun Spartans-NSÍ, Conference League , ore 21:00)

(in Hamrun Spartans-NSÍ, Conference League ore 21:00) LINFIELD (in Linfield-Nomme Kalju, Conference League, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lech Poznan-Gornik Zabrze , Supercoppa Polonia , ore 19:00

, , ore 19:00 Vålerenga-Aalesund , Eliteserien , ore 19:00

, , ore 19:00 Montréal-Toronto, MLS, ore 01:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Inter Turku-Sarajevo , Conference League , ore 17:00

, , ore 17:00 Ferencvaros-Vojvodina, Europa League, ore 20:15

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 10.35 GOLDBET ; 10.39 SPORTBET; 10.35 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Ferencvaros-Vojvodina, Europa League, ore 20:15