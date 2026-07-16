Pronostici MLS 17 luglio: torna a rotolare la palla dopo quasi due mesi

MLS, si ricomincia a giocare nel massimo campionato nordamericano dopo la lunga pausa per il Mondiale. Il primo match in programma è il derby canadese.

La Major League Soccer riparte dopo quasi due mesi di stop forzato per via della lunga pausa dedicata ai Mondiali (in realtà ancora in corso di svolgimento), proiettandoci subito in una notte caldissima tra il 16 e il 17 luglio con 4 sfide che promettono spettacolo e spunti interessanti per gli scommettitori.

Il palcoscenico si apre con il sentitissimo derby canadese tra Montreal e Toronto, una classica della Eastern Conference che mette di fronte due compagini affamate di riscatto. Sotto la guida del tecnico ad interim Philippe Eullaffroy, il Montreal cercherà di interrompere una striscia di tre turni senza successi. I padroni di casa, pur avendo perso solo una delle ultime 4 partite, rischiano di eguagliare il loro record negativo stagionale (quattro gare senza vittorie). Possono tuttavia contare sulla spinta del Saputo Stadium dove hanno costruito le loro ultime tre vittorie e raccolto punti in quattro delle ultime cinque uscite interne.

Con un attacco già a quota 22 reti e a soli quattro punti dai playoff, il Montreal sfida un Toronto in crisi, reduce da cinque sconfitte di fila tra tutte le competizioni e con una striscia aperta di ben 12 partite con almeno un gol al passivo. Gli uomini di Robin Fraser hanno perso cinque delle ultime sei trasferte in campionato e faticano a tenere la porta inviolata. Motivo per cui il nostro pronostico per questo derby pende con decisione verso l’esito Gol+Over 2.5.

Subito dopo i riflettori si spostano al Soldier Field per l’intrigante incrocio tra Chicago Fire e Vancouver Whitecaps. I padroni di casa di Gregg Berhalter, saliti al terzo posto a Est grazie al 2-1 pre-pausa sul Toronto, viaggiano a vele spiegate con 26 punti (ben sette in più rispetto allo scorso anno) e puntano al poker di vittorie consecutive.

Di fronte, però, si troveranno i temibili Whitecaps di Jesper Sorensen, co-capolista della Western Conference e in piena corsa per il Supporters’ Shield. I canadesi vantano un record perfetto del 100% contro le squadre dell’Est in questa stagione senza aver subito nemmeno una rete, e sono storicamente imbattuti nelle ultime tre trasferte a Chicago. Considerando l’ottima organizzazione difensiva degli ospiti (seconda miglior retroguardia del torneo con soli 12 gol subiti) ma anche la pericolosità interna dei Fire, suggeriamo la combo X2+Multigol 2-4, ipotizzando una gara tirata in cui la capolista dell’Ovest riuscirà a strappare un risultato positivo.

Le previsioni sulle altre partite

Nella Western Conference c’è un classico testa-coda tra St. Louis e Sporting Kansas City, un match che sulla carta ha un padrone ben definito. Il St. Louis si presenta all’Energizer Park forte di una striscia di imbattibilità di 5 partite in tutte le competizioni (tre vittorie e due pareggi), un filotto che ha ridato slancio alla gestione di Yoann Damet dopo un avvio di stagione molto complicato.

Nonostante le polveri bagnate dell’attacco (solo 16 reti all’attivo), l’ultimo netto 3-0 rifilato all’Austin e l’atmosfera caldissima del proprio fortino lasciano ben sperare contro il Kansas City.

Gli ospiti, guidati da Raphael Wicky, navigano infatti all’ultimo posto della Western Conference con appena 11 punti e detengono la peggior difesa dell’intera lega con ben 36 gol incassati, a fronte del peggior attacco (soli 14 gol segnati). Davanti a una retroguardia così fragile, il St. Louis ha la ghiotta opportunità di sbloccare il proprio potenziale offensivo: la nostra scelta ricade senza indugi sulla combo 1+Over 2.5.

Infine, la notte di MLS si chiude con il caldissimo e storico scontro tra Seattle Sounders e Portland Timbers. La sosta mondiale è arrivata come una benedizione per la truppa di Brian Schmetzer, reduce da un maggio horror con due sconfitte consecutive e un attacco asfittico rimasto a secco nelle ultime due uscite.

Seattle deve aggrapparsi al suo Lumen Field, dove ha costruito quattro delle sue sette vittorie stagionali, per non rischiare di infilare la terza sconfitta interna di fila, evento che non si verifica dal 2023. Dall’altra parte, la sponda Portland riparte nel bel mezzo di una rivoluzione tecnica: esonerato Phil Neville durante la pausa, la panchina è stata affidata ad interim a Jack Cassidy, ex tecnico della squadra riserve. Con i Timbers terzultimi a Ovest, reduci da due ko di fila e capaci di subire sempre gol in ogni singola trasferta di questo campionato, la partita si preannuncia aperta a qualsiasi scenario. Trattandosi di una rivalità calda in cui i precedenti recenti sorridono a Seattle ma vedono Portland quasi sempre a segno, puntiamo decisi sull’esito Gol+Over 2.5, aspettandoci una battaglia ricca di capovolgimenti di fronte.

La nostra multipla

MONTREAL-TORONTO Gol+Over 2.5

CHICAGO FIRE-VANCOUVER WHITECAPS X2+Multigol 2-4

ST. LOUIS-KANSAS CITY 1+Over 2.5

SEATTLE SOUNDERS-PORTLAND TIMBERS Gol+Over 2.5

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” in Montreal-Toronto è quotata a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e a 1.76 su Sportbet. La combo “1+Over 2.5” in St. Louis-Kansas City è quotata invece a 1.73 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

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