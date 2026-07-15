Pronostico Zilina-Hajduk Spalato: il muro regge anche in Slovacchia

Zilina-Hajduk Spalato è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Prometteva bene, il precampionato dell’Hajduk Spalato. Tre vittorie nelle tre amichevoli disputate, segnando 6 gol complessivi e non subendone neppure uno. Non sorprende più di tanto, dunque, il netto successo per 2-0 sullo Zilina nell’andata del primo turno di qualificazione alla prossima Europa League. Con un gol per tempo (Brajkovic, Dali) i croati hanno archiviato la pratica, costringendo gli slovacchi a una complicatissima rimonta nella gara di ritorno in Slovacchia. Servirà, infatti, vincere con tre gol di scarto per evitare l’eliminazione oppure due per garantirsi quantomeno una chance ai supplementari.
L’Hajduk, in ogni caso, non potrà permettersi di abbassare la guardia, perché in questo tipo di partite le insidie sono costantemente dietro l’angolo (specie per una squadra che non ha vinto nessuna delle ultime 4 partite ufficiali giocate in trasferta). Un rischio che la formazione allenata dallo spagnolo Gonzalo Garcia – arrivata seconda nell’ultimo campionato croato, a distanza siderale dagli acerrimi rivali della Dinamo Zagabria – sicuramente non correrà. Lo Zilina invece lo scorso anno si è dovuto accontentare di un non esaltante quarto posto, consolandosi con la vittoria della coppa nazionale, sollevata per la seconda volta nella storia del club. Trofeo che ha permesso agli uomini di Pavol Stano di disputare i preliminari di Europa League.
Come vedere Zilina-Hajduk Spalato in diretta tv e streaming
La sfida Zilina-Hajduk Spalato, in programma giovedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.
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Il pronostico
Lo Zilina si trova davanti a un bivio tattico: spingere forte fin dal primo minuto o rischiare di farsi infilare dalle ripartenze fulminee dei croati. I padroni di casa faticano a trovare la via della rete, non avendo segnato in ben 5 delle ultime 7 partite disputate. Inoltre, l’Hajduk ha blindato la difesa mantenendo la porta inviolata nelle ultime quattro sfide (comprese le amichevoli estive). La squadra di Garcia è organizzata e difficilmente si lascerà sorprendere, forte del solido 2-0 dell’andata (che ha rispettato il trend da Under 2.5 comune a quattro degli ultimi cinque match dei padroni di casa). Con quote sulla lavagna dei bookmaker molto equilibrate per l’esito finale, l’ipotesi di un pareggio tattico che qualifichi i croati senza troppi affanni è uno scenario decisamente interessante.
Le probabili formazioni di Zilina-Hajduk Spalato
ZILINA (3-4-3): Badzgon; Paliscak, Kasa, Narimanidze; Hranica, Bzdyl, Kacer, Bari; Fasko, Roginic, Kosa.
HAJDUK SPALATO (4-3-3): Silic; Acapandié, van Hoorenbeeck, Maresic, Hrgovic; Pukstas, Pajaziti; Brajkovic, Dali, Melnjak; Sego.
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