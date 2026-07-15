Pronostico Aluminij-Sheriff Tiraspol: la vittoria è quasi in cassaforte

Aluminij-Sheriff Tiraspol è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Europa League: formazioni e pronostico

Sembrava dovesse essere più semplice del previsto il turno preliminare di Europa League per lo Sheriff Tiraspol contro gli sloveni dell’Aluminij. E invece, lo zero a zero della scorsa settimana in casa tiene tutto aperto.

Certo, bisogna fare un discorso: cinque tiri in porta e 24 totali per lo Sheriff rimandano indietro dei numeri impietosi. Solamente la fortuna, e la poca qualità dimostrata sottoporta, hanno permesso alla squadra che giovedì giocherà in casa di rimanere a galla. In poche parole, questa, doveva essere una partita scritta. Nel senso con una qualificazione già indirizzata ma così non è stato. Però, alla fine, le qualità possono e devono venire fuori. Lo Sheriff, inoltre, abbiamo imparato a conoscerlo nel corso degli anni. Un club che è riuscito anche ad arrivare in Champions League. E allora ecco che pure questa esperienza maturata soprattutto negli ultimi anni è da tenere in considerazione per questo match.

Alla fine, crediamo, che lo Sheriff possa riuscire in quella che sarebbe, in poche parole, una piccola impresa. Perché rimane sempre complicato riuscire a vincere partite del genere contro squadre che alla fine si chiudono per portarla avanti il più possibile. Ma gli ospiti, aggiustando un poco la mira, dovrebbero riuscire serenamente nel loro intento. Ah, la quota è davvero golosa.

Come vedere Aluminij-Sheriff Tiraspol in diretta tv e in streaming

Aluminij-Sheriff Tiraspol è in programma giovedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dello Sheriff è quotata 1.93 su Goldbet e Lottomatica e a 1.93 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet.

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Il pronostico

Ci aspettiamo una vittoria esterna dello Sheriff. Con una quota del genere, non si può non “rischiare” un’affermazione della squadra che all’andata ha generato quei numeri dei quali vi abbiamo parlato all’inizio di questo articolo. Una situazione sicuramente indirizzata. Complicata. Ma l’esperienza potrebbe fare la differenza.

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Le probabili formazioni di Aluminij-Sheriff Tiraspol

ALUMINIJ (3-5-2): Raduha; Simunic, Boben, Schaunach; Koderman, Vrbanec, Jagic, Taylor, Tezak; BAjrai, Susso.

SHERIFF TIRASPOL (3-4-3): Dyulgerov; Mota, Ciss, Fomba; Pergjoni, Kone, Klass, Rai; Forov, Asprilla Moreno, Jaures.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2