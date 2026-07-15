Pronostico Ferencvaros-Vojvodina: destino segnato nella fortezza magiara

Ferencvaros-Vojvodina è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il più classico dei gol dell’ex, una settimana fa, ha castigato il Vojvodina, battuto 2-1 dal Ferencvaros a Novi Sad. L’attaccante Dele Yusuf, acquistato dagli ungheresi proprio dal club serbo la scorsa estate, a 4 minuti dalla fine ha risolto un match che sembrava destinato a concludersi con un nulla di fatto ed in cui i padroni di casa in qualche modo erano riusciti a imbrigliare i più quotati biancoverdi, sfiorando pure quel gol che avrebbe forse ammazzato la partita in un secondo tempo giocato ad altissima intensità.
La maggiore esperienza del Ferencvaros invece è stata determinante: ora gli uomini di Balazs Borbely puntano a completare l’opera a Budapest, nel loro fortino del Groupama Stadium, dove nella passata stagione sono rimasti imbattuti in ben sei gare di Europa League. Per i magiari questo dovrà essere l’anno della ripartenza: brucia ancora il titolo perso per un soffio nella volata con il Gyor, che alla fine l’ha spuntata grazie a un +1 in classifica, convincendo la dirigenza del Ferencvaros ad arruolare l’allenatore della squadra rivale, lo stesso Borbely, capace di mettere fine a un dominio durato sette anni.
Il Vojvodina invece ha confermato l’ex collaboratore del compianto Mihajlovic, Miroslav Tanjga, nonostante lo scorso anno sia finito a -10 dall’inarrivabile Stella Rossa nel campionato serbo, che ha avuto la meglio anche nella finale della coppa nazionale.
L’ultima partecipazione dei biancorossi ai preliminari di una competizione Uefa risale a due anni fa, quando al secondo turno furono eliminati dall’Ajax. Nel caso in cui non riuscisse a ribaltare il risultato dell’andata nella capitale ungherese la truppa di Tanjga avrebbe comunque un’altra chance in Conference League.
Come vedere Ferencvaros-Vojvodina in diretta tv e streaming
La sfida Ferencvaros-Vojvodina, in programma giovedì alle 20:15, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.
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Il pronostico
La superiorità del Ferencvaros tra le mura amiche è quasi inscalfibile. Con la squadra di Tanjga costretta ad aprirsi per cercare il gol della speranza, i padroni di casa troveranno certamente gli spazi per colpire in velocità e blindare il successo con almeno due marcature totali nel match. Se il Vojvodina dovesse ripetere la prestazione del secondo tempo dell’andata, l’orgoglio serbo potrebbe fruttare almeno una rete. I padroni di casa sono favoriti ma i serbi hanno segnato con regolarità nelle ultime uscite esterne, rendendo l’ipotesi di vedere entrambe le squadre a segno un’ottima quota singola.
Le probabili formazioni di Ferencvaros-Vojvodina
FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Botka, Gomez, Raemaekers, O’Dowda; Kanichowsky, Keita, Corbu; Zachariassen, Yusuf, Lisztes.
VOJVODINA (4-3-3): Rosic; Nikolic, Tanjga, Szucs, Barros; Zukic, Djakovac, Petrovic; Randjelovic, Mulahusejnovic, Mitrovic.
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