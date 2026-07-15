Pronostico Ferencvaros-Vojvodina: destino segnato nella fortezza magiara

Ferencvaros-Vojvodina è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il più classico dei gol dell’ex, una settimana fa, ha castigato il Vojvodina, battuto 2-1 dal Ferencvaros a Novi Sad. L’attaccante Dele Yusuf, acquistato dagli ungheresi proprio dal club serbo la scorsa estate, a 4 minuti dalla fine ha risolto un match che sembrava destinato a concludersi con un nulla di fatto ed in cui i padroni di casa in qualche modo erano riusciti a imbrigliare i più quotati biancoverdi, sfiorando pure quel gol che avrebbe forse ammazzato la partita in un secondo tempo giocato ad altissima intensità.

La maggiore esperienza del Ferencvaros invece è stata determinante: ora gli uomini di Balazs Borbely puntano a completare l’opera a Budapest, nel loro fortino del Groupama Stadium, dove nella passata stagione sono rimasti imbattuti in ben sei gare di Europa League. Per i magiari questo dovrà essere l’anno della ripartenza: brucia ancora il titolo perso per un soffio nella volata con il Gyor, che alla fine l’ha spuntata grazie a un +1 in classifica, convincendo la dirigenza del Ferencvaros ad arruolare l’allenatore della squadra rivale, lo stesso Borbely, capace di mettere fine a un dominio durato sette anni.

Il Vojvodina invece ha confermato l’ex collaboratore del compianto Mihajlovic, Miroslav Tanjga, nonostante lo scorso anno sia finito a -10 dall’inarrivabile Stella Rossa nel campionato serbo, che ha avuto la meglio anche nella finale della coppa nazionale.

L’ultima partecipazione dei biancorossi ai preliminari di una competizione Uefa risale a due anni fa, quando al secondo turno furono eliminati dall’Ajax. Nel caso in cui non riuscisse a ribaltare il risultato dell’andata nella capitale ungherese la truppa di Tanjga avrebbe comunque un’altra chance in Conference League.

Come vedere Ferencvaros-Vojvodina in diretta tv e streaming

La sfida Ferencvaros-Vojvodina, in programma giovedì alle 20:15, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+Over 1.5” è quotata a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.54 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La superiorità del Ferencvaros tra le mura amiche è quasi inscalfibile. Con la squadra di Tanjga costretta ad aprirsi per cercare il gol della speranza, i padroni di casa troveranno certamente gli spazi per colpire in velocità e blindare il successo con almeno due marcature totali nel match. Se il Vojvodina dovesse ripetere la prestazione del secondo tempo dell’andata, l’orgoglio serbo potrebbe fruttare almeno una rete. I padroni di casa sono favoriti ma i serbi hanno segnato con regolarità nelle ultime uscite esterne, rendendo l’ipotesi di vedere entrambe le squadre a segno un’ottima quota singola.

Le probabili formazioni di Ferencvaros-Vojvodina

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Botka, Gomez, Raemaekers, O’Dowda; Kanichowsky, Keita, Corbu; Zachariassen, Yusuf, Lisztes.

VOJVODINA (4-3-3): Rosic; Nikolic, Tanjga, Szucs, Barros; Zukic, Djakovac, Petrovic; Randjelovic, Mulahusejnovic, Mitrovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1