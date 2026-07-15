Rublev-Pellegrino, a Bastad un ottavo che misura le ambizioni dell’italiano

Adesso c’è Andrey Rublev per Andrea Pellegrino negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Bastad: analisi del match, precedenti e pronostico.

Ci sono partite che mettono in palio ben più di un semplice posto nei quarti di finale. Per Andrea Pellegrino, quella contro Andrey Rublev è una di queste: l’azzurro si è guadagnato la possibilità di affrontare la testa di serie numero uno del torneo, un banco di prova che può dire molto sul livello raggiunto dal pugliese e sulle sue ambizioni nel circuito maggiore. Rublev, invece, fa il suo esordio a Bastad direttamente negli ottavi grazie al bye ricevuto.

Pellegrino arriva all’appuntamento dopo aver superato in scioltezza il primo turno, un match che gli ha consentito di prendere confidenza con le condizioni di gioco e di presentarsi alla sfida con ritmo partita già nelle gambe. Ha battuto Nicolai Budkov Kjaer in 2 set, senza ostacoli, ragion per cui la sua è stata decisamente un’ottima prova. Per Rublev sarà invece il debutto assoluto nel torneo svedese.

Non ci sono precedenti ufficiali tra Rublev e Pellegrino: quello di Bastad rappresenterà il primo confronto in carriera tra il russo e l’italiano, un incrocio inedito che mette di fronte due giocatori con percorsi e obiettivi molto diversi.

Rublev-Pellegrino: il pronostico

Pellegrino ha già dimostrato in questa settimana di avere una buona dimestichezza con i campi svedesi e proverà a giocarsi le proprie carte senza particolari pressioni. Affrontare un giocatore del calibro di Rublev rappresenta un’opportunità importante, ma servirà una prestazione praticamente perfetta per restare in partita contro uno dei tennisti più esperti e continui del circuito Atp. Il russo parte con i favori del pronostico grazie al divario di classifica, all’esperienza maturata ai massimi livelli e a una qualità complessiva superiore. Pellegrino ha tutte le qualità per rendere il confronto interessante, soprattutto nella fase iniziale del match, ma se Rublev riuscirà a imporre fin da subito il proprio ritmo dovrebbe avere le carte in regola per staccare il pass per i quarti di finale.