Altmaier-Darderi, quante curve sulla strada verso il bis

Luciano Darderi debutta a Bastad agli ottavi di finale contro Daniel Altmaier: ecco l’analisi e il pronostico della sfida in programma oggi.

Difendere un titolo è spesso più complicato che conquistarlo. E lo sa bene Luciano Darderi, in questi giorni impegnato a Bastad, cornice in cui dodici mesi fa riuscì ad alzare il trofeo e dove adesso, per l’appunto, è chiamato a confermarsi. Grazie al bye riservato alle prime teste di serie, l’azzurro farà il suo esordio direttamente negli ottavi di finale, dove ad attenderlo ci sarà Daniel Altmaier, avversario esperto e particolarmente competitivo quando si gioca sulla terra battuta.

A differenza dell’azzurro, il tedesco ha già avuto modo di prendere confidenza con i campi svedesi, superando il primo turno e guadagnandosi il diritto di sfidare il campione in carica. Un dettaglio da non trascurare, perché arrivare agli ottavi con una partita già disputata può rappresentare un piccolo vantaggio sotto il profilo del ritmo, anche se Darderi conosce molto bene le condizioni di gioco di Bastad, dove lo scorso anno riuscì a costruire un percorso impeccabile, culminato poi, come noto, nella vittoria del trofeo.

I precedenti raccontano di una sfida già vista in più occasioni. Altmaier è avanti 2-1 nel bilancio complessivo degli scontri diretti e si è aggiudicato anche l’unico confronto andato in scena nel circuito Atp, disputato al primo turno di Belgrado nel 2024 sul cemento indoor, con il punteggio di 7-6(1) 6-3. Sulla terra battuta, invece, il bilancio è perfettamente equilibrato – hanno vinto un match a testa – e testimonia come Darderi sia sempre riuscito a giocarsela alla pari su una superficie che esalta le sue qualità.

Altmaier-Darderi: il pronostico

Altmaier rappresenta probabilmente uno degli avversari più insidiosi in cui Darderi potesse imbattersi all’esordio. Il tedesco ha già rotto il ghiaccio nel torneo, vanta una maggiore tradizione nel circuito maggiore e i precedenti gli sorridono. Allo stesso tempo, però, Bastad è un torneo speciale per l’azzurro, che su questi campi ha dimostrato di sapersi esprimere in maniera piuttosto convincente. L’impressione è che possa venir fuori una partita combattuta, nella quale saranno i dettagli a fare la differenza. Nonostante i precedenti sorridano ad Altmaier, Darderi sembra avere le carte in regola per invertire la tendenza e per affermarsi. Il feeling con la terra svedese, la fiducia accumulata negli ultimi mesi e il ruolo di campione in carica fanno pendere, seppur di poco, l’ago della bilancia dalla parte dell’italiano.