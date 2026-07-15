Travaglia-Navone, quarti a un passo: serve un’altra impresa a Bastad

Travaglia affronta Navone negli ottavi di finale dell’Atp 250 di Bastad: analisi, precedenti e pronostico dell’incontro in programma oggi.

Stefano Travaglia ha superato il primo ostacolo. Nel giro di un’ora e trentasei minuti, faticando molto meno di quanto preventivato, è riuscito a mettere ko il qualificato Martin Krumich e a conquistare un posto negli ottavi di finale dell’Atp 250 di Bastad. Adesso che il gioco si fa duro, però, come facilmente intuibile, il livello si alza ulteriormente.

Ad attendere il marchigiano ci sarà oggi un confronto tutt’altro che semplice contro Mariano Navone, uno dei giocatori che sulla terra battuta ha costruito gran parte dei propri risultati negli ultimi anni. L’argentino arriva in Svezia con l’obiettivo di confermare le proprie qualità sulla superficie e di proseguire il cammino in un torneo che ben si adatta alle sue caratteristiche e al suo stile di gioco. Travaglia, invece, proverà a dare continuità alla vittoria ottenuta all’esordio, pur nella consapevolezza che dall’altra parte della rete ci sarà un avversario abituato a esprimersi ad alti livelli sul rosso.

Non risultano precedenti ufficiali tra i due nel circuito professionistico, per cui quello di Bastad sarà il primo confronto in assoluto. L’assenza di scontri diretti rende ancora più interessante la sfida, che sarà decisa soprattutto dal rendimento mostrato dai due giocatori nel corso della stagione e dall’atteggiamento con cui entreranno in campo.

Travaglia-Navone: il pronostico

Travaglia sarà senz’altro in fiducia dopo il successo riscosso nel turno precedente, ragion per cui proverà a sfruttare il momento positivo per mettere in difficoltà un avversario di spessore. L’italiano ha una discreta conoscenza della terra battuta, ed è su questo fattore che punterà oggi nella speranza di centrare anche i quarti, ma servirà una prestazione di alto livello per tenere testa all’argentino. Navone, infatti, offre maggiori garanzie sotto il profilo della continuità e arriva a questo appuntamento con credenziali più solide. La sua capacità di ottenere risultati con regolarità sulla terra battuta rappresenta un elemento importante in vista di questo ottavo di finale, ragion per cui il pronostico pende dalla parte del sudamericano Si badi bene, però: Travaglia ha dimostrato di avere le qualità per rendere il match più combattuto del previsto e, molto probabilmente, lo farà.