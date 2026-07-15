Home » Pronostici » I pronostici di mercoledì 15 luglio: Inghilterra-Argentina ai Mondiali e Champions League

I pronostici di mercoledì 15 luglio: Inghilterra-Argentina ai Mondiali e Champions League

di

I pronostici di mercoledì 15 luglio, c’è Inghilterra-Argentina ai Mondiali, in campo anche la Champions League

Una delle rivalità più accese del panorama calcistico internazionale, che travalica anche la dimensione puramente sportiva, è pronta a rinfocolarsi. Inghilterra e Argentina si ritrovano di fronte a distanza di 24 anni dall’ultimo incontro ufficiale e stavolta lo fanno in una prestigiosissima semifinale mondiale, che mette in palio un pass per la finale di East Rutherford.

I pronostici di mercoledì 15 luglio: Inghilterra-Argentina ai Mondiali e Champions League (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

L’Inghilterra ha più intensità nelle gambe, ma l’Argentina sa come portare i match sui binari dell’extratime (già 330 minuti accumulati nella fase a eliminazione). Un pareggio nei 90 minuti regolamentari appare come lo scenario più logico. Il pragmatismo esasperato di Tuchel e la tendenza dell’Argentina a dilatare i tempi della partita per gestire le forze favoriscono infatti un match bloccato. Difficilmente assisteremo a una goleada: nessuna delle due formazioni vorrà scoprirsi per prima regalando campo aperto alle transizioni di Bellingham o alle invenzioni chirurgiche di Messi.

Pronostici: la scelta del Veggente

X o GOL in Inghilterra-Argentina, Mondiali, ore 21:00

Vincenti

  • KAIRAT (in Sutjeska-Kairat, Champions League, ore 21:00)
  • EGNATIA O PAREGGIO (in Egnatia Rrogozhinë-Petrocub, Champions League, ore 21:00)
  • MALISHEVA (in Malisheva-Vllaznia Shkodër, Conference League, ore 16:30)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Universitatea Craiova-Vitebsk, Champions League, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Inghilterra-Argentina, Mondiali, ore 21:00
  • Bissen-Klaksvik, Champions League, ore 20:15
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 4.55 GOLDBET ; 4.62 SPORTBET; 4.55 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Inghilterra-Argentina, Mondiali, ore 21:00

 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni