I pronostici di mercoledì 15 luglio: Inghilterra-Argentina ai Mondiali e Champions League

I pronostici di mercoledì 15 luglio, c’è Inghilterra-Argentina ai Mondiali, in campo anche la Champions League

Una delle rivalità più accese del panorama calcistico internazionale, che travalica anche la dimensione puramente sportiva, è pronta a rinfocolarsi. Inghilterra e Argentina si ritrovano di fronte a distanza di 24 anni dall’ultimo incontro ufficiale e stavolta lo fanno in una prestigiosissima semifinale mondiale, che mette in palio un pass per la finale di East Rutherford.

L’Inghilterra ha più intensità nelle gambe, ma l’Argentina sa come portare i match sui binari dell’extratime (già 330 minuti accumulati nella fase a eliminazione). Un pareggio nei 90 minuti regolamentari appare come lo scenario più logico. Il pragmatismo esasperato di Tuchel e la tendenza dell’Argentina a dilatare i tempi della partita per gestire le forze favoriscono infatti un match bloccato. Difficilmente assisteremo a una goleada: nessuna delle due formazioni vorrà scoprirsi per prima regalando campo aperto alle transizioni di Bellingham o alle invenzioni chirurgiche di Messi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X o GOL in Inghilterra-Argentina, Mondiali, ore 21:00

Vincenti

KAIRAT (in Sutjeska-Kairat, Champions League , ore 21:00)

(in Sutjeska-Kairat, Champions League ore 21:00) EGNATIA O PAREGGIO (in Egnatia Rrogozhinë-Petrocub, Champions League , ore 21:00)

(in Egnatia Rrogozhinë-Petrocub, Champions League ore 21:00) MALISHEVA (in Malisheva-Vllaznia Shkodër, Conference League, ore 16:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Universitatea Craiova-Vitebsk, Champions League, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Inghilterra-Argentina , Mondiali , ore 21:00

, , ore 21:00 Bissen-Klaksvik, Champions League, ore 20:15

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 4.55 GOLDBET ; 4.62 SPORTBET; 4.55 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Inghilterra-Argentina, Mondiali, ore 21:00