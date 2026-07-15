Pronostico Derry City-CSKA Sofia: poche chance anche nel ritorno

Derry City-CSKA Sofia è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 19:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In Bulgaria a spuntarla è stato il CSKA Sofia al termine di un rocambolesco e movimentato 3-2 ma il gol realizzato dal Derry City a un minuto dalla fine con Olayinka mantiene intatte le speranze di qualificazione della formazione irlandese. Al Brandywell Stadium, infatti, agli uomini di Tiernan Lynch basterà vincere con un gol di scarto per portare quantomeno la doppia sfida ai supplementari. Al Derry City, in ogni caso, servirà un’impresa per ribaltare il risultato dell’andata, contro una squadra che a Sofia ha già fatto valere la propria superiorità tecnica.

Tra i protagonisti del match andato in scena una settimana fa anche l’ex Inter e Monza Stefano Sensi: schierato titolare dall’allenatore Hristo Yanev, il centrocampista italiano che sta provando a rilanciarsi dopo una carriera caratterizzata da innumerevoli infortuni è stato uno dei migliori in campo, fornendo pure un assist.

I gol del CSKA invece li hanno realizzati Pittas (doppietta per lo scatenato attaccante cipriota) e il regista portoghese Jordao. Per i bulgari, è opportuno ricordarlo, si è trattato della prima gara ufficiale stagionale, dal momento che la Parva Liga inizierà solamente nel prossimo fine settimana. Il campionato irlandese, al contrario, è in pieno corso di svolgimento e il Derry City dopo 25 turni è impantanato a metà classifica, con la qualificazione all’Europa che ormai ha tutta l’aria di essere diventata un miraggio. La squadra di Lynch nelle ultime sette partite ha tenuto solo una volta la porta inviolata.

Come vedere Derry City-CSKA Sofia in diretta tv e streaming

La sfida Derry City-CSKA Sofia, in programma giovedì alle 19:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” è quotata a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Lo scenario tattico è tracciato: il Derry City deve vincere per evitare l’eliminazione e attaccherà a pieno organico sfruttando la vena realizzativa dell’attaccante Boyce. Dall’altra parte, il tasso tecnico del reparto offensivo del CSKA Sofia troverà praterie ideali per colpire in ripartenza. Vedere entrambe le squadre a segno nei 90 minuti regolamentari è l’opzione più logica e probabile. Se la partita dovesse sbloccarsi nella prima mezz’ora, l’obbligo del Derry City di cercare i gol qualificazione trasformerà il match in un continuo ribaltamento di fronte, rendendo la soglia delle tre marcature totali facilmente superabile.

Le probabili formazioni di Derry City-CSKA Sofia

DERRY CITY (4-4-2): Maher; Barr, Grogan, McClean, Slevin; Cotter, Olayinka, Dummingan, Duffy; Chapman, Boyce.

CSKA SOFIA (4-3-1-2): Lapoukhov; Pastor, Rodriguez, Ivanov, Martino; Panayotov, Jordao, Sensi; Solet; Godoy, Pittas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2