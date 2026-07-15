Pronostici Conference League 16 luglio, primo dentro o fuori: nessun paracadute

Conference League, la nostra multipla sui match di ritorno del primo turno di qualificazione. Chi verrà eliminato dovrà dire addio all’Europa.

Il fittissimo programma del giovedì di Conference League si preannuncia una vera e propria arena da dentro o fuori, dove chi fallisce l’appuntamento con il destino saluterà definitivamente il palcoscenico europeo. A differenza dei turni di qualificazione delle competizioni maggiori, infatti, l’eliminazione al primo turno di Conference League non prevede alcuna retrocessione o paracadute in altre coppe continentali.

Con ben 23 sfide pronte a infiammare i campi di tutta Europa, abbiamo selezionato i cinque incroci più caldi per comporre il nostro quadro scommesse. Si parte dal fortino dell’Inter Turku che ospita il Sarajevo dopo il prezioso 1-1 strappato una settimana fa in Bosnia: i finlandesi, nel pieno ritmo del campionato Veikkausliiga, cavalcano una striscia d’oro di quattordici risultati utili consecutivi e fanno leva su un rendimento casalingo molto solido (media di 2.,04 xG prodotti e appena 0.75 reti concesse nelle ultime quattro uscite interne), elementi ideali per contrastare il talento del croato Barisic e per blindare la qualificazione con la combo 1X+Over 1.5.

Riflettori puntati anche sul debutto casalingo europeo del Yelimay contro i più esperti armeni dell’Alashkert: dopo l’1-1 dell’andata (con il pari in extremis firmato da Terteryan), i kazaki dovranno fare a meno del faro del centrocampo Orazov (sostituito da Palacio) ma le lavagne dei bookie stanno registrando un crollo verticale sulla quota del segno 1, dal momento che lo Yelimay può contare sul supporto del pubblico locale ma soprattutto su una produzione offensiva casalinga da 1.69 xG a partita.

Lo Zalgiris chiude la pratica in Lituania

Per le restanti tre sfide della nostra “cinquina” speciale, ci spostiamo in Lituania, Bielorussia e Irlanda del Nord. Lo Zalgiris ospita il Petrovac forte del netto 3-1 dell’andata in Montenegro, dove ha letteralmente dominato il gioco col 55% di possesso e un incisivo 33% di conversione offensiva (9 tiri totali contro i 5 avversari). Con i montenegrini obbligati all’arrembaggio fin dai primi minuti per rimediare al passivo e lo Zalgiris storicamente letale sia in avvio che nei finali di frazione, lo sbilanciamento degli ospiti aprirà praterie ideali per l’Over 2.5.

Prevediamo una sfida più abbottonata in BATE Borisov-Elbasani: dopo l’1-1 dell’andata in Albania, il ritorno si disputerà sul campo neutro del Mehdi Huseynzade Stadium in Azerbaigian per via delle restrizioni UEFA sui club bielorussi. Questo fattore annulla il vantaggio casalingo del BATE, favorendo l’assetto tattico e i migliori dati sugli xG mostrati dall’Elbasani, ottima opzione in combo X2+Under 3.5.

Infine, al Windsor Park di Belfast, il Linfield deve ribaltare l’1-0 subito in Estonia per mano del Nomme Kalju. Il fortino nordirlandese rappresenta un ostacolo ambientale e fisico pesantissimo per le Pantere Rosa, destinate a rintanarsi a pieno organico a protezione del minimo vantaggio ottenuto sette giornu fa. La quota 1+Multigol 1-3 fotografa quasi alla perfezione una vittoria interna di puro logoramento.

La nostra multipla

INTER TURKU-SARAJEVO 1X+Over 1.5

YELIMAY-ALASHKERT 1

ZALGIRIS-PETROVAC Over 2.5

BATE BORISOV-ELBASANI X2+Under 3.5

LINFIELD-NOMME KALJU 1+Multigol 1-3

Comparazione quote

La vittoria dello Yelimay è quotata a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet. La combo 1+Multigol 1-3 in Linfield-Nomme Kalju è quotata invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.99 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI