Home » CALCIO » CHAMPIONS LEAGUE » Pronostico Sutjeska-Kairat Almaty: la qualificazione è in cassaforte

Pronostico Sutjeska-Kairat Almaty: la qualificazione è in cassaforte

di

Sutjeska-Kairat Almaty è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

I kazaki del Kairat Almaty ci riprovano dopo aver scritto la pagina più importante della loro storia un anno fa, arrivando addirittura a qualificarsi per la League Phase della Champions League, un traguardo raggiunto grazie all’indimenticabile successo nella doppia sfida con gli scozzesi del Celtic negli spareggi. Bissare quell’impresa non sarà assolutamente semplice, anche se il percorso nei preliminari è iniziato bene per gli uomini di Rafael Urazbakhtin, vittoriosi all’esordio contro i montenegrini del Sutjeska, piegati 2-1 in Kazakistan.

Gual
Pronostico Sutjeska-Kairat Almaty: la qualificazione è in cassaforte (Instagram) – Ilveggente.it

Ad Almaty è successo tutto nell’ultimo quarto d’ora. Kairat in vantaggio con Africo, pareggio di Mrvaljevic allo scoccare del 90′ e rete decisiva dell’attaccante spagnolo Gual – uno dei nuovi acquisti estivi – in pieno recupero, quando l’1-1 sembrava ormai inevitabile.

Il dato sugli xG (2.10 per i kazaki, 0.83 quelli degli ospiti) conferma la superiorità del Kairat, anche se va dato merito al Sutjeska di essere rimasto comunque in partita e di essere riuscito a pungere la retroguardia giallonera sfruttando una delle poche occasioni.

In Montenegro il Kairat potrebbe accontentarsi anche di un pareggio per staccare il pass per il secondo turno, dove incontrerebbe i ciprioti dell’Omonia. Ma difficilmente la squadra di Urazbakhtin si rintanerà nella propria area di rigore preoccupandosi esclusivamente di difendere il risultato dell’andata. I kazaki, infatti, sono in un buon momento. Secondi nel proprio campionato (in pieno corso di svolgimento), sono reduci da cinque vittorie di fila in cui non hanno mano segnato meno di due gol e da maggio in poi hanno incassato a malapena una sconfitta. Il Sutjeska invece prima di debuttare in Champions una settimana fa aveva disputato solo amichevoli (tutte perse).

Come vedere Sutjeska-Kairat Almaty in diretta tv e streaming

Sutjeska
Come vedere Sutjeska-Kairat Almaty in diretta tv e streaming (Instagram) – Ilveggente.it

Sutjeska-Kairat Almaty, in programma mercoledì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Kairat Almaty è quotata a 1.70 su GoldbetLottomatica e a 1.68 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.63 su GoldbetLottomatica e a 1.66 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Il divario tecnico e atletico visto all’andata ad Almaty è destinato a ripresentarsi anche sul suolo montenegrino. Pur evidenziando buoni riscontri in fase offensiva (a segno in tutte le ultime 10 partite disputate), il Sutjeska fatica enormemente in fase di non possesso. E la retroguardia rischia di subire il ritmo del Kairat.

I gialloneri vantano una media realizzativa eccellente di 2.2 reti a incontro e poggiano sulle spalle larghe di Gual, letale con 4 gol messi a segno nelle ultime 4 apparizioni. Con i padroni di casa costretti a sbilanciarsi per recuperare lo svantaggio dell’andata, la velocità nelle transizioni del Kairat rischia di fare malissimo fin dai primi minuti. Nonostante al Kairat possa bastare un pareggio per passare il turno, la netta superiorità atletica e lo stato di forma delle due squadre fanno pendere la bilancia a favore degli ospiti.

Le probabili formazioni di Sutjeska-Kairat Almaty

SUTJESKA (4-2-3-1): Giljen; Golubovic, Babic, Kopitovic, Raznatovic; Hocko, Cadjenovic; Campbell, Simun, Cavor; Mvaljevic.
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Africo, Mata; Oksanen, Kasabulat; Mrynskiy, Jorginho, Jukkola; Gual.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni