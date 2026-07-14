Pronostico Bissen-Klaksvik: colpo esterno con gol

Bissen-Klaksvik è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico

I 22 volti vincitori del massimo campionato della Isole Faroe, il Klaksvik, ha giocato in Europa in Conference League tre stagioni fa. Conquistando anche quattro punti. Insomma, hanno una squadra che a certi livelli ci sa stare, a differenza del Bissen che per la prima volta si è affacciata.

E anche il risultato dell’andata – due a uno per la truppa che gioca in trasferta – è la conferma di tutto questo. Tra le altre cose, il Bissen, solamente nel finale è riuscito a risalire la china. Altrimenti il doppio vantaggio sarebbe stato già una mazzata. Ora, non ci aspettiamo in questo caso nessun ribaltone (alla fine le qualità sono sempre venute fuori) ma ci aspettiamo una partita che qualche emozioni, comunque, la potrebbe regalare. C’è da dire, poi, che i padroni di casa in generale nel corso dell’ultimo periodo hanno avuto delle difficoltà, messe in evidenza anche la scorsa settimana. Insomma, ci pare davvero tutto indirizzato.

Come vedere Bissen-Klaksvik in diretta tv e in streaming

Bissen-Klaksvik è in programma mercoledì alle 20:15. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria Klaksvik è quotata 2.45 su Goldbet e Lottomatica e a 2.45 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet.

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Il pronostico

Intanto sarà una gara da almeno un gol per squadra. La quota ci pare abbastanza altra, inoltre, da poterla prendere al volo. E poi occhio all’affermazione esterna. Nonostante il 2-1 dell’andata sia stato un po’ tirato, la squadra ospite ha qualcosa in più. E potrebbe rifare il colpaccio.

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Le probabili formazioni di Bissen-Klaksvik

BISSEN (4-3-3): Dupire; Veiga, Mannone, Louriz; Correia, Pimentel, Eddarraj, Zeghdane; Rodrigues, Ferber, Abi Ramzi.

KLAKSVIK (4-3-3): Pavlyuchenko; Skibskiy, Volkov, Gomanov, Moskalencho; Gromyko, Bocherov, Mesarovic; Kontesvoy, Diabate, Bosic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2