Pronostici Inghilterra-Argentina: quasi ammoniti plus

Pronostici Inghilterra-Argentina: una partita storica che si preannuncia molto calda. Ecco gli uomini cattivi del match

Una classica anche in questo caso che si preannuncia ricca di tensione. Una partita che potrebbe regalare molti cartellini. Non solo per quello che il valore in sé del match (uno dei più importanti della storia che alcuni giocatori non proveranno mai nella loro carriera) ma anche per quello che è appunto lo storico tra queste due squadre.

Ricordiamo tutti la Mano di Dio, oppure quel gol, il più bello della storia, piazzato in Messico da Maradona proprio contro gli inglesi. Ecco, arriva forse il momento della rivincita. Vabbè, come spiegato anche per l’altro pronostici dei quasi ammoniti a noi di come andrà a finire, almeno in questo articolo, interessa davvero poco. Quello che ci sta a cuore è capire chi sono quei giocatori che possono finire o tra gli ammoniti oppure commettere un paio di infrazioni nei 90′ oppure oltre.

Pronostici Inghilterra-Argentina: le nostre scelte

Partiamo dall’Inghilterra: il primo uomo è Anderson. Il centrocampista già nel corso di questo Mondiale ha dimostrato di essere molto bravo in fase di interdizione. Un elemento utile nel cuore della mediana di Tuchel a interrompere le linee di passaggio e piazzare anche qualche fallo per spezzare il gioco avversario. Un paio di falli li potrebbe commettere così come Stones, il difensore centrale che avrà da lavorare nel corso di una serata che si potrebbe rivelare storica per la sua nazionale. Di certo non si tirerà indietro se ci sarà bisogno di randellare.

Così come non si è mai tirato indietro Paredes. Il suo carisma in mezzo al campo – e la sua voglia di picchiare tutti quelli che passano da quelle parti – è un fattore in generale, e noi come facciamo a non prenderlo in considerazione per questo tipo di giocata? Chiudiamo il quadro con un altro peperino (termine che forse non rende l’idea) ed è Romero. Se uno lo conosce appena non ha bisogno di capire la motivazione che ci porta a dire che potrebbe finire serenamente tra quelli cattivi.

Quindi, andando a ricapitolare: Anderson, Stones, Paredes e Romero quasi ammoniti plus, su GoldBet hanno un valore di 13,24 volte la posta.