Pronostico Egnatia-Petrocub: è la volta buona per sfatare il tabù

Egnatia-Petrocub è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In Moldavia, una settimana fa, è finita 1-1. Un risultato che sicuramente fa comodo agli albanesi dell’Egnatia, per i quali le cose non si erano messe affatto bene. Petrocub in vantaggio dopo appena un minuto con Popescu, ma il club di Rrogozhinë è riuscito ad attutire il colpo, trovando il gol del pareggio a metà primo tempo con il centrocampista Kryeziu, transitato anche in Serie A (Torino) nel 2022. Nel recupero della prima frazione di gioco, però, è avvenuto l’episodio che avrebbe potuto indirizzare definitivamente la partita: l’espulsione del neroverde Aleksi.

L’Egnatia, tuttavia, non si è scoraggiato e nella ripresa ha resistito all’assalto moldavo, portando a casa un prezioso pareggio che gli consente di continuare a credere nel passaggio del turno nei preliminari di Champions League (sarebbe il primo dopo ben tre tentativi).

I campioni di Moldavia invece vogliono qualificarsi al secondo turno per la seconda volta nelle ultime tre stagioni ma per riuscirci ora hanno bisogno di una vittoria (qualsiasi) in Albania. La frustrazione è tanta per non aver approfittato della superiorità numerica a Hîncești: gli uomini di Shota Makharadze faranno in ogni caso leva sulla loro solidità – nel 2026 hanno incassato a malapena due sconfitte, entrambe con lo Sheriff Tiraspol – e sul fatto che il campionato moldavo è già iniziato da qualche settimana a differenza di quello albanese.

Come vedere Egnatia-Petrocub in diretta tv e streaming

La sfida Egnatia-Petrocub, in programma mercoledì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

La spinta del pubblico di Rrogozhinë e la vulnerabilità esterna dei moldavi (appena una vittoria nelle ultime quattro trasferte) fanno pendere l’ago della bilancia leggermente a favore dei padroni di casa. Con il Petrocub intenzionato a coprirsi di più per non commettere errori e l’Egnatia attento a non scoprirsi senza lo squalificato Aleksi, ci aspettiamo un match tattico e contratto, difficilmente superiore alle tre marcature complessive. La tensione per la qualificazione al secondo turno bloccherà presumibilmente le gambe a entrambe le squadre, esattamente come successo nella ripresa del match d’andata. Un esito da meno di tre gol totali è uno scenario supportato dall’organizzazione tattica di Makharadze e dal fortino difensivo casalingo dell’Egnatia.

Le probabili formazioni di Egnatia-Petrocub

EGNATIA (3-4-1-2): Dajsinani; Sota, Bitri, Xhemajli; Jaime, Kryeziu, Medeiros, Yago; Albanese; Gruda, Bakayoko.

PETROCUB (5-4-1): Avram; Jardan, Bors, Djou, Cucos, Platica; Bogaciuc, David, Puscas, Lupan; Popescu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1