Cecchinato-Burruchaga, una sfida già vista: nuovo capitolo a Umago

Marco Cecchinato affronta Roman Andres Burruchaga al primo turno dell’Atp 250 di Umago: analisi del match, precedenti e pronostico.

Tra i tanti tornei sulla terra rossa in calendario dopo Wimbledon, Marco Cecchinato ha deciso di optare per l’Atp 250 di Umago. Archiviate le qualificazioni con due vittorie di misura, gli toccherà affrontare, adesso, Roman Andres Burruchaga, un tennista in crescita, capace di raccogliere risultati interessanti sul mattone tritato.

Per l’azzurro si tratta di una sfida delicata. Cecchinato conosce molto bene questa superficie e in passato ha ottenuto risultati importanti in Croazia, ma l’avversario che gli è toccato in sorte è in fiducia e ci sono buone ragioni per pensare che sia arrivato a Umago con l’ambizione di confermare i progressi già mostrati nel corso della stagione.

I precedenti raccontano di una rivalità già piuttosto ricca: i due non si sono mai incrociati nel circuito maggiore, ma si sono già affrontati quattro volte tra Challenger, qualificazioni e tornei minori, sempre sulla terra rossa, con un bilancio perfettamente in equilibrio sul 2-2. L’ultimo confronto, disputato sulla terra battuta di Lima nel 2025, ha visto prevalere Burruchaga, mentre anche gli altri incroci confermano un confronto spesso combattuto e senza un padrone assoluto. Sul piano degli scontri diretti, dunque, nessuno dei due parte con un vantaggio significativo.

Cecchinato-Burruchaga: il pronostico

L’esperienza di Cecchinato sulla terra battuta rappresenta senza dubbio un elemento da tenere in considerazione, ma il momento sembra premiare Burruchaga. L’argentino ha mostrato maggiore continuità di rendimento nell’ultimo periodo e sta consolidando la propria presenza anche nel circuito maggiore, raccogliendo risultati che gli hanno permesso di guadagnare fiducia. Il siciliano ha le qualità per rendere la partita più complicata del previsto, soprattutto su una superficie che conosce alla perfezione, ma gli elementi a disposizione fanno sì che l’ago della bilancia penda dalla parte dell’argentino. La migliore condizione generale e il percorso di crescita mostrato negli ultimi mesi fanno pensare che Burruchaga abbia le carte in regola per conquistare l’accesso agli ottavi di finale.