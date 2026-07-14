Home » TENNIS » Collignon-Sonego, l’azzurro cerca il colpo: quarti di finale in palio

Collignon-Sonego, l’azzurro cerca il colpo: quarti di finale in palio

di

Lorenzo Sonego affronta Raphael Collignon negli ottavi di finale dell’Atp 250 di Gstaad. Analisi del match, precedenti e pronostico.

Dopo aver superato a testa alta il primo ostacolo rappresentato da Joel Schwärzler, Lorenzo Sonego torna in campo all’Atp 250 di Gstaad con l’obiettivo di conquistare un posto nei quarti di finale. Ad attendere il piemontese, nella giornata di mercoledì 15 luglio, ci sarà un avversario decisamente più impegnativo: dall’altra parte della rete ci sarà infatti Raphael Collignon, testa di serie del torneo e protagonista di una stagione che lo ha visto compiere, oggettivamente, un importante salto di qualità.

Sonego
Collignon-Sonego, l’azzurro cerca il colpo: quarti di finale in palio (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’azzurro proverà a far valere la propria esperienza nel circuito maggiore, ma è innegabile che il tennista belga arrivi all’appuntamento con tanta fiducia e con la consapevolezza di poter competere ormai con continuità a questi livelli. Sulla terra battuta Collignon ha raccolto diversi risultati incoraggianti negli ultimi mesi e, quello è poco ma sicuro, cercherà di confermare quanto di buono fatto vedere anche sul mattone tritato svizzero.

I due non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, circostanza che rende il confronto ancora più interessante, poiché avvolto in un’aura di mistero. In assenza di precedenti ufficiali, il pronostico dovrà inevitabilmente basarsi sul momento di forma dei due giocatori e sul rendimento mostrato nel corso della stagione.

Collignon-Sonego: il pronostico

Collignon
Collignon-Sonego: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sonego resta un avversario sempre difficile da affrontare grazie all’esperienza maturata nel Tour e alla capacità di alzare il livello nei tornei più importanti. Allo stesso tempo, però, l’impressione è che Collignon stia attraversando una fase particolarmente positiva della propria carriera. Il belga ha trovato continuità di rendimento, ha acquisito fiducia grazie ai risultati ottenuti negli ultimi mesi e sembra avere le qualità per confermarsi anche contro un giocatore esperto come l’italiano. Verosimilmente assisteremo quindi a un match equilibrato, ma gli elementi a disposizione spostano leggermente l’ago della bilancia dalla parte del belga. Il momento di forma e la crescita mostrata nel corso della stagione inducono a pensare che Collignon abbia qualcosa in più per conquistare l’accesso ai quarti di finale.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni