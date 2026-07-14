Collignon-Sonego, l’azzurro cerca il colpo: quarti di finale in palio

Lorenzo Sonego affronta Raphael Collignon negli ottavi di finale dell’Atp 250 di Gstaad. Analisi del match, precedenti e pronostico.

Dopo aver superato a testa alta il primo ostacolo rappresentato da Joel Schwärzler, Lorenzo Sonego torna in campo all’Atp 250 di Gstaad con l’obiettivo di conquistare un posto nei quarti di finale. Ad attendere il piemontese, nella giornata di mercoledì 15 luglio, ci sarà un avversario decisamente più impegnativo: dall’altra parte della rete ci sarà infatti Raphael Collignon, testa di serie del torneo e protagonista di una stagione che lo ha visto compiere, oggettivamente, un importante salto di qualità.

L’azzurro proverà a far valere la propria esperienza nel circuito maggiore, ma è innegabile che il tennista belga arrivi all’appuntamento con tanta fiducia e con la consapevolezza di poter competere ormai con continuità a questi livelli. Sulla terra battuta Collignon ha raccolto diversi risultati incoraggianti negli ultimi mesi e, quello è poco ma sicuro, cercherà di confermare quanto di buono fatto vedere anche sul mattone tritato svizzero.

I due non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, circostanza che rende il confronto ancora più interessante, poiché avvolto in un’aura di mistero. In assenza di precedenti ufficiali, il pronostico dovrà inevitabilmente basarsi sul momento di forma dei due giocatori e sul rendimento mostrato nel corso della stagione.

Collignon-Sonego: il pronostico

Sonego resta un avversario sempre difficile da affrontare grazie all’esperienza maturata nel Tour e alla capacità di alzare il livello nei tornei più importanti. Allo stesso tempo, però, l’impressione è che Collignon stia attraversando una fase particolarmente positiva della propria carriera. Il belga ha trovato continuità di rendimento, ha acquisito fiducia grazie ai risultati ottenuti negli ultimi mesi e sembra avere le qualità per confermarsi anche contro un giocatore esperto come l’italiano. Verosimilmente assisteremo quindi a un match equilibrato, ma gli elementi a disposizione spostano leggermente l’ago della bilancia dalla parte del belga. Il momento di forma e la crescita mostrata nel corso della stagione inducono a pensare che Collignon abbia qualcosa in più per conquistare l’accesso ai quarti di finale.