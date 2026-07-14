Travaglia-Krumich, a Bastad c’è un conto aperto: scintille assicurate

Stefano Travaglia debutta a Bastad contro Martin Krumich: ecco l’analisi dell’incontro e il pronostico del primo turno del Nordea Open.

Da Lorenzo Sonego a Federico Cinà, passando per Marco Cecchinato, sono diversi i tennisti azzurri che hanno deciso di tornare sulla terra rossa prima che scocchi ufficialmente l’ora della trasferta americana e della stagione sul cemento. Anche Stefano Travaglia ha ben pensato di mettersi in gioco questa settimana, tanto è vero che oggi stesso debutterà al Nordea Open di Bastad, dove ad attenderlo ci sarà Martin Krumich.

Il marchigiano farà di tutto per iniziare il torneo svedese con il piede giusto, ma dall’altra parte della rete troverà un avversario che arriva dalle qualificazioni – ha già fatto fuori, peraltro, un italiano, vale a dire Francesco Passaro – e che, alla luce di ciò, ha già avuto modo di prendere confidenza con il mattone tritato della cittadina svedese. Per Travaglia, dunque, sarà un banco di prova tutt’altro che semplice. L’azzurro continua ad alternare buone prestazioni ad altre meno convincenti, mentre Krumich sta cercando di ritagliarsi sempre più spazio nel circuito maggiore.

C’è anche un precedente che sorride a Krumich, seppur non a livello di circuito maggiore. I due si sono affrontati una sola volta, nelle qualificazioni del Challenger di Bunschoten del 2025, e ad imporsi fu il ceco con un netto 6-4 6-2. Non si tratta di un confronto disputato nel circuito Atp, come detto, ma resta comunque un’indicazione interessante perché indicativo del fatto che Krumich sia già riuscito a trovare le chiavi per mettere in difficoltà l’italiano.

Travaglia-Krumich: il pronostico

Il ceco, come anticipato in precedenza, ha già disputato due incontri a Bastad per conquistare l’accesso al tabellone principale e questo potrebbe rappresentare un fattore da non sottovalutare in una fase della stagione in cui trovare ritmo sulla terra battuta può fare la differenza. Travaglia ha forse più esperienza, ma il momento sembra sorridere a Krumich: il ceco arriva al match con maggiore fiducia dopo aver superato le qualificazioni, ha già preso le misure alle condizioni di gioco di Bastad e, soprattutto, può fare affidamento su quell’unico precedente favorevole. L’italiano resta un avversario da non sottovalutare, ma avrà bisogno di alzare fin da subito il livello per evitare di lasciare l’iniziativa al suo avversario. L’impressione è che il match possa rivelarsi più combattuto di quanto racconti il ranking, ma gli elementi a disposizione indirizzano comunque il pronostico dalla parte di Krumich.