Pronostici Conference League 14-15 luglio: due quote in caduta libera

Conference League, tra martedì e mercoledì si giocano tre anticipi delle gare di ritorno del primo turno di qualificazione. Si parte con la sfida tra La Fiorita e UNA Strassen.

Le gare di ritorno del primo turno di qualificazione alla Conference League 2026-2027 sono spalmate su tre giorni. In questo pezzo ci focalizzeremo sui tre match in programma tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio.

I fari sono puntati sulla gara del San Marino Stadium di Serravalle, dove i padroni di casa del La Fiorita hanno l’obbligo di ribaltare il KO dell’andata in Lussemburgo contro l’UNA Strassen (1-0) per non abbandonare precocemente il palcoscenico europeo.

I sammarinesi, guidati da Stefano Ceci, si giocano il tutto per tutto davanti ai propri tifosi dopo aver perso di misura una settimana fa, puniti da una sfortunata deviazione su calcio piazzato di Perez. I ragazzi di Serravalle hanno faticato enormemente sul piano della produzione offensiva, collezionando un solo tiro nello specchio della porta avversaria nei primi 90 minuti. Possono tuttavia aggrapparsi a un trend interno di assoluto rispetto che li vede imbattuti nelle ultime tre sfide casalinghe europee, con una media realizzativa di 1.67 gol a partita nelle ultime 10 recitate tra le mura amiche.

A preoccupare il tecnico sono però i cali di concentrazione della difesa, capace di mantenere la porta inviolata solo due volte nelle ultime dieci uscite.

L’UNA Strassen si presenterà a San Marino con l’unico obiettivo di blindare il vantaggio. I lussemburghesi hanno dominato l’andata con ben 25 tentativi totali (di cui 6 in porta) ed esprimono una solidità difensiva granitica, non avendo subito reti nel 70% delle ultime 10 gare disputate. Gli ospiti faranno dunque densità bassa, cercando di addormentare il ritmo e togliendo ossigeno alle punte sammarinesi per poi colpire in contropiede. Una combo da provare è quella che unisce la doppia chance esterna e l’Under 2.5. Un segno, quest’ultimo, in netto calo nei palinsesti internazionali.

Rimonta in vista nel derby kosovaro-albanese?

Passando alle sfide in programma mercoledì, i kosovari del Malisheva devono rimediare al 2-1 patito nella vicina Albania contro il Vllaznia, ma in casa si trasformano in una vera e propria macchina da gol. Quattro vittorie su quattro nel loro fortino e una media di 3.5 reti segnate a partita (trovando sempre la via del gol nelle ultime 10 gare).

Nonostante la pesante squalifica del leader difensivo Skovgaard, il Malisheva parte favorito per la vittoria nei 90′. Il Vllaznia difenderà il minimo vantaggio ma fatica in trasferta, segnando appena 0,7 gol a partita nelle ultime dieci uscite. Ci aspettiamo un match speculare e apertissimo, dove le opzioni Gol e Over 2.5 (le gare del Malisheva viaggiano a 3.5 reti totali di media) sono delle ottime alternative.

I montenegrini del Decic invece devono mangiarsi le mani per il KO di misura subito in Lettonia, dove hanno dominato il gioco col 63% di possesso palla e scagliato 15 conclusioni senza fortuna. Il momento di forma dei padroni di casa è nerissimo (quattro sconfitte consecutive e appena 0.8 gol fatti di media nelle ultime 10). E l’inserimento dell’esperto Adzovic a centrocampo potrebbe non bastare. Il Liepaja baderà esclusivamente a proteggere la porta inviolata dell’andata. Sebbene i lettoni abbiano un ruolino esterno deficitario (5 KO di fila fuori casa), la quota della doppia chance esterna è in sensibile calo e, complice la squalifica del difensore Martins, la squadra si compatterà dietro la linea della palla. Ci attende una gara contratta, ruvida e con poche marcature.

La nostra multipla

LA FIORITA-UNA STRASSEN X2+Under 2.5

DECIC-LIEPAJA X2+Under 3.5

MALISHEVA-VLLAZNIA 1X+Multigol 2-4

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