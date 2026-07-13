Pronostico TNS-Sabah: una gara da gol

TNS-Sabah è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico

Ribaltare il due a zero subito la scorsa settimana è un fatto assai complicato per i gallesi del TNS. E infatti non ci sarà nessuna possibilità di ribaltone. Il passaggio del turno è indirizzato in maniera totale. E anche i numeri, soprattutto degli XG, venuti fuori dopo il match della scorsa settimana, ne sono una grossa prova.

Il Sabah avrebbe potuto fare anche “mezzo gol in più”. Mentre, gli ospiti, di fatto non hanno mai creato nulla: il calcolo si è fermato a 0,40. Una situazione che evidenzia i valori che vanno in una sola direzione. Ci aspettiamo, però, che i gallesi magari qualcosa possano riuscire a creare. Almeno per l’onore e non per il cambio di risultato eh, quello il Sabah lo ha messo in cassaforte, come detto, grazie alla vittoria della sfida d’andata. Ma almeno una partita da una rete a testa, questa volta, ce l’aspettiamo.

Come vedere TNS-Sabah in diretta tv e in streaming

TNS-Sabah è in programma martedì alle 19:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Sabah è quotata 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

Sì, un gol a testa sicuro. Su questo non pensiamo ci possano essere dubbi. E occhio anche alla vittoria esterna del Sabah, che ha dimostrato di essere nettamente superiore.

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Le probabili formazioni di TNS-Sabah

TNS (4-3-2-1): Shepperd; D Williams, Bodenham, Simeu, Redmond; Smith, Corness, Farrell; Hughes; J Williams, Clark.

SABAH (4-3-3): Pokatilov; Zedadka, McCarthy, Dashdamirov, Puchacz; Lepinjica, Rakhmonaliev, Isayev; Parris, Mickels, Simic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2