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Pronostico TNS-Sabah: una gara da gol

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TNS-Sabah è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico 

Ribaltare il due a zero subito la scorsa settimana è un fatto assai complicato per i gallesi del TNS. E infatti non ci sarà nessuna possibilità di ribaltone. Il passaggio del turno è indirizzato in maniera totale. E anche i numeri, soprattutto degli XG, venuti fuori dopo il match della scorsa settimana, ne sono una grossa prova.

Pronostico TNS-Sabah
Pronostico TNS-Sabah: una gara da gol (Profilo Instagram Sabah) – Ilveggente.it

Il Sabah avrebbe potuto fare anche “mezzo gol in più”. Mentre, gli ospiti, di fatto non hanno mai creato nulla: il calcolo si è fermato a 0,40. Una situazione che evidenzia i valori che vanno in una sola direzione. Ci aspettiamo, però, che i gallesi magari qualcosa possano riuscire a creare. Almeno per l’onore e non per il cambio di risultato eh, quello il Sabah lo ha messo in cassaforte, come detto, grazie alla vittoria della sfida d’andata. Ma almeno una partita da una rete a testa, questa volta, ce l’aspettiamo.

Come vedere TNS-Sabah in diretta tv e in streaming

TNS-Sabah è in programma martedì alle 19:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Sabah è quotata 1.63 su GoldbetLottomatica e a 1.63 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.62 su GoldbetLottomatica e a 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

Sì, un gol a testa sicuro. Su questo non pensiamo ci possano essere dubbi. E occhio anche alla vittoria esterna del Sabah, che ha dimostrato di essere nettamente superiore.

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Le probabili formazioni di TNS-Sabah

TNS (4-3-2-1): Shepperd; D Williams, Bodenham, Simeu, Redmond; Smith, Corness, Farrell; Hughes; J Williams, Clark.
SABAH (4-3-3): Pokatilov; Zedadka, McCarthy, Dashdamirov, Puchacz; Lepinjica, Rakhmonaliev, Isayev; Parris, Mickels, Simic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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