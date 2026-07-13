Pronostico Inghilterra-Argentina: Bellingham e Kane sfidano l’eterno Messi

Inghilterra-Argentina è una partita valida per le semifinali del Mondiale 2026 e si gioca mercoledì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Una delle rivalità più accese del panorama calcistico internazionale, che travalica anche la dimensione puramente sportiva, è pronta a rinfocolarsi. Inghilterra e Argentina si ritrovano di fronte a distanza di 24 anni dall’ultimo incontro ufficiale e stavolta lo fanno in una prestigiosissima semifinale mondiale, che mette in palio un pass per la finale di East Rutherford contro la vincente di Francia-Spagna.

La mente non può che andare a una delle partite più indimenticabili della storia del calcio, andata in scena esattamente 40 anni fa nel mitologico Estadio Azteca di Città del Messico – dove gli inglesi, tra l’altro, hanno giocato in questo campionato del mondo – con Maradona indiscusso mattatore. Prima la celeberrima Mano de Dios (il gol di mano a Shilton, non sanzionato dal direttore di gara), poi la rete più bella del secolo, realizzata sempre da Diego dribblando praticamente tutta la nazionale inglese, in quella che ogni argentino all’epoca considerò una sorta di rivincita per la sconfitta nella guerra delle Falklands (o Malvinas, se preferite il toponimo in castigliano) combattuta pochi anni prima dai due paesi.

Tralasciando le sfumature geopolitiche, Inghilterra-Argentina sarà probabilmente una semifinale molto diversa da quella tra la Roja e i Bleus. Parliamo, infatti, di due squadre che finora hanno fatto del pragmatismo la loro arma migliore, dimostrando di saper cambiare pelle nel corso dei vari match, anche a costo di rinunciare ad un calcio più spettacolare o basato su possesso e controllo.

Occhio anche al fattore stanchezza, dal momento che entrambe sono reduci da un quarto di finale in cui sono serviti i supplementari per spuntarla rispettivamente su Norvegia e Svizzera.

Inghilterra, serve più qualità

L’Inghilterra è riuscita, seppur a fatica, a domare 2-1 i pericolosi Vichinghi e il loro spietato fromboliere Haaland, giustizieri del Brasile negli ottavi. Successo tutto sommato meritato, bench* il ct Thomas Tuchel abbia avuto da ridire a fine match davanti ai microfoni degli addetti ai lavori, soffermandosi sui tanti errori di natura tecnica commessi dai suoi, colpevoli di essersi complicati la vita in una partita che poteva essere gestita meglio.

Tuchel che curiosamente è stato contraddetto dal protagonista indiscusso della gara di Miami, Bellingham, autore della doppietta decisiva (sesto gol in questo Mondiale, che lo rendono capocannoniere insieme a Kane). Il fantasista del Real Madrid ha mostrato il suo disappunto, andando controcorrente rispetto al ct e facendo notare quanto fosse difficile affrontare una squadra come la Norvegia e limitare giocatori del calibro di Haaland, Odegaard, Nusa e Sorloth. Un siparietto che non poteva passare inosservato e che in patria ha fatto discutere.

La nazionale dei Tre Leoni, in ogni caso, è a un passo da un appuntamento storico. La prima finale mondiale a distanza di 60 anni dal trionfo di Wembley, beffardamente l’unico trofeo importante vinto da questa selezione. L’Inghilterra sembra aver raggiunto la maturità per infrangere il tabù: questa sarà la quarta semifinale dal 2018, con i mezzo i due Europei persi al fotofinish contro Italia e Spagna.

La sensazione è che, per battere i campioni in carica e tenere vivo il sogno iridato, gli uomini di Tuchel debbano alzare il livello della qualità, della velocità e del ritmo. Il carattere e la mentalità, quelli no, perché gli inglesi hanno dimostrato di averne in abbondanza, sia nella rimonta contro la RD del Congo (2-1) nei sedicesimi, sia nella bolgia dell’Azteca contro i padroni di casa del Messico (2-3 in dieci uomini da metà ripresa) e sia contro i norvegesi.

Due i dubbi principali di Tuchel per quanto riguarda la formazione iniziale. Con Quansah ancora squalificato, a destra in difesa non è da escludere che giochi Konsa (favorito su Spence), considerando le condizioni non ottimali di James. A centrocampo Rice dovrebbe stringere i denti, nonostante non fosse al meglio anche contro la Norvegia.

Anche l’Albiceleste deve alzare il livello

L’Albiceleste, se vogliamo, approda a questa semifinale dopo diverse peripezie – alcune clamorose – malgrado dai sedicesimi di finale in poi abbia incontrato nel suo percorso selezioni non proprio irresistibili come Capo Verde (3-2 dopo i supplementari), Egitto (3-2) e Svizzera (3-1).

Grazie al genio di Messi – a 39 anni suonati la Pulce è capocannoniere del Mondiale con 8 gol – e al mix tra esperienza e garra di una squadra che sa bene come venire fuori dalle situazioni difficili, la Selección è sopravvissuta. Anche se i passaggi a vuoto sono stati fin troppi.

Nel quarto di finale contro la Svizzera, ad esempio, l’Argentina è stata messa a più riprese in difficoltà dagli elvetici e senza il rosso sventolato dall’arbitro all’ingenuo Embolo – dopo intervento del Var – nel secondo tempo, sul risultato di 1-1, probabilmente la truppa di Lionel Scaloni avrebbe fatto molta più fatica a portare a casa il passaggio del turno, conquistato nell’extra-time con i rossocrociati in inferiorità numerica e costretti ad alzare bandiere bianca di fronte agli squilli di Julian Alvarez e Lautaro Martinez.

L’Inghilterra sarà inevitabilmente il vero esame per un’Argentina che fino a questo momento non ha affrontato avversari credibili. E che anch’essa dovrà alzare il livello se vuole proseguire nella difesa del titolo e garantirsi la seconda finale consecutiva. Come contro la Svizzera, Scaloni dovrebbe piazzare Paredes davanti alla difesa. Davanti a lui un tris di centrocampisti formato da Enzo Fernandez, De Paul e Mac Allister, che agirà alle spalle di Messi e uno tra Julian e Lautaro.

Come vedere Inghilterra-Argentina in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida tra Inghilterra e Argentina è in programma mercoledì alle 21:00 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Inghilterra-Argentina anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Prevediamo una battaglia di logoramento situazionale e puro pragmatismo, dove entrambe le squadre non avranno alcun problema a rinunciare al dominio territoriale o al possesso. Scaloni ha ormai varato un 4-4-2 a rombo per blindare il centro del campo con ben sei uomini e il chiaro obiettivo di ripulire i palloni per gli scatti brevi e letali di Messi e Alvarez. Rinunciare al pressing e attendere bassi l’Argentina sarebbe in ogni caso un suicidio per l’Inghilterra. La Selección possiede una tecnica nello stretto fuori dal comune (Lisandro Martinez e Romero sono dei mostri nella costruzione ed esperti nei dribbling dalle retrovie) e ha segnato ben otto dei suoi 17 gol totali oltre l’80’. Segno che sanno gestire le energie e sfinire l’avversario col passare dei minuti senza patire la stanchezza.

Tuchel dovrà chiedere ai terzini di accentrarsi per non farsi travolgere in mezzo al campo. La chiave per decifrare il codice argentino sarà la fisicità: la cerniera composta da Rice e Anderson dovrà aggredire i portatori di palla biancocelesti prima che azionino Messi tra le linee. In fase offensiva, i Tre Leoni dovranno sfruttare il punto debole strutturale del rombo di Scaloni: la marcatura a zona sui traversoni diagonali. Gli arretramenti intelligenti di Kane per stanare Romero o Lisandro, abbinati alle sovrapposizioni rapide di Gordon e Saka per premiare gli inserimenti di Bellingham alle spalle di Paredes, possono scardinare il fortino del “Dibu” Martinez.

In definitiva, l’Inghilterra ha più intensità nelle gambe, ma l’Argentina sa come portare i match sui binari dell’extratime (già 330 minuti accumulati nella fase a eliminazione). Un pareggio nei 90 minuti regolamentari appare come lo scenario più logico. Il pragmatismo esasperato di Tuchel e la tendenza dell’Argentina a dilatare i tempi della partita per gestire le forze favoriscono infatti un match bloccato. Per chi cerca un’opzione più prudente da inserire in una multipla, il Multigol 1-3 offre una copertura eccellente. Difficilmente assisteremo a una goleada: nessuna delle due formazioni vorrà scoprirsi per prima regalando campo aperto alle transizioni di Bellingham o alle invenzioni chirurgiche di Messi.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Argentina

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

ARGENTINA (4-1-3-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1