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Pronostico Riga-Ararat-Armenia: la vittoria forse non basta

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Riga-Ararat-Armenia è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico 

La vittoria forse non basterà al Riga contro l’Ararat-Armenia. I padroni di casa devono ribaltare il due a zero subito nella gara d’andata condizionato, nel finale, dall’espulsione di Orols che ha permesso agli armeni di raddoppiare a pochi minuti dalla fine.

Pronostico Riga-Ararat-Armenia
Pronostico Riga-Ararat-Armenia: la vittoria forse non basta (Profilo Instagram Riga) – Ilveggente.it

Potrebbe essere stato il punto esclamativo sulla qualificazione anche se ci sono 90 minuti ancora da giocare e che possono fare la differenza. Ma è complicato e pure molto perché gli ospiti si presenteranno molto compatti e ovviamente con un solo e unico obiettivo: cercare di non prenderle, in primis, e poi magari colpire anche in contropiede. Una situazione che aiuta senza dubbio, e che potrebbe anche portare alla qualificazione, l’unica cosa che al momento conta.

Quindi, il Riga, potrebbe anche vincerla questa partita, lo sappiamo. Ha le qualità per riuscirci e un pubblico amico pronto a spingere. Ma potrebbe essere una vittoria inutile. A noi interessa poco, oggettivamente. Qui andiamo a vedere il pronostico di questi novanta minuti. Poi chi va avanti… buon per loro. 

Come vedere Riga-Ararat-Armenia in diretta tv e in streaming

Riga-Ararat-Armenia è in programma martedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Riga è quotata 1.70 su GoldbetLottomatica e a 1.70 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.80 su GoldbetLottomatica e a 1.85 su Sportbet.

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Il pronostico

Come spiegato prima il Riga potrebbe vincere questa partita. In una gara che potrebbe anche regalare almeno una rete per squadra. La quota è alta ed è succulenta. Da prendere, insomma.

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Le probabili formazioni di Riga-Ararat-Armenia

RIGA (4-3-2-1): Zviedris; Eduardo, Wassom, Musah, Salazar; Jurkovskis, Ankrah, Galo; M’Hand, Aouani; Badamosi.
ARARAT-ARMENIA (4-3-3): Bravim; Hovhannisyan, Julio, Valdez, Grigoryan; Oliveira, Alwyn, Muradyan; Serobyan, Lima, Shaghoyan.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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