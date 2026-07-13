I pronostici di martedì 14 luglio: Francia-Spagna ai Mondiali e Champions League

I pronostici di martedì 14 luglio, iniziano le semifinali dei Mondiali con Francia-Spagna, in campo anche la Champions League
In un Mondiale che ha rispettato i pronostici della vigilia come non accadeva da anni – l’ultima volta che le prime quattro del ranking FIFA arrivarono in semifinale fu nel 1990 – la sfida stellare dell’AT&T Stadium di Arlington tra le due principali favorite per la vittoria della Coppa del Mondo, Francia e Spagna, era francamente inevitabile. Persino facile da prevedere una volta sorteggiati i gironi e formato il tabellone. E, per quanto visto finora, non è un errore affermare che siamo di fronte a una vera e propria finale anticipata.
La Francia arriva a questa sfida con la freschezza di chi ha evitato i supplementari in tutto il torneo e puntando sull’equilibrio tra attacco pirotecnico, dominato dalla strabordante qualità dei quattro tenori, e difesa d’acciaio. La Spagna risponde con il collettivo più evoluto del torneo, una struttura simile a quella di un club che pur sacrificando l’estro individuale di Yamal, esalta le letture di un gruppo granitico.
La nazionale di Deschamps ha un potenziale offensivo devastante e parte leggermente favorita secondo i bookie, ma la retroguardia spagnola ha concesso appena una rete in tutto il Mondiale. Un match da 2 o 3 gol totali rispecchia perfettamente l’equilibrio tra la prudenza iniziale di de la Fuente e il cinismo dei singoli di Deschamps. Anche il segno Gol dovrebbe uscire senza problemi. Negli ultimi precedenti la Spagna ha dimostrato di saper ferire la Francia già nel primo tempo (come nella semifinale di Euro 2024) e con un Mbappé in formato Pallone d’Oro, pensare che entrambe le squadre riescano a trovare la via della rete nei tempi regolamentari è un’opzione statistica solida.
In campo anche la Champions League: vittorie in arrivo per KUPS, Levski Sofia, Riga e Shamrock Rovers. Tra le partite da over 2.5 occhio a Iberia-Flora Tallin, KuPS-Vardar, Inter Escaldes-Lincoln e Larne-Tre Fiori.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Francia-Spagna, Mondiali, ore 21:00
Vincenti
- KUPS (in Kups-Vardar, Champions League, ore 17:00)
- LEVSKI SOFIA (in Levski Sofia-Borac Banja Luka, Champions League, ore 19:30)
- RIGA (in Riga-Ararat Armenia, Champions League, ore 19:00)
- SHAMROCK ROVERS (in Shamrock Rovers-Floriana, Champions League, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Iberia-Flora Tallin, Champions League, ore 18:00
- KuPS-Vardar, Champions League, ore 17:00
- Inter Escaldes-Lincoln, Champions League, ore 18:00
- Larne-Tre Fiori, Champions League, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Francia-Spagna, Mondiali, ore 21:00
- Drita-Kauno Žalgiris, Champions League, ore 20:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 13.77 GOLDBET ; 15.18 SPORTBET; 13.77 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Gyor-Vikingur, Champions League, ore 19:00
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