Pronostico Francia-Spagna: scontro tra titani nella finale anticipata

Francia-Spagna è una partita valida per le semifinali del Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

In un Mondiale che ha rispettato i pronostici della vigilia come non accadeva da anni – l’ultima volta che le prime quattro del ranking FIFA arrivarono in semifinale fu nel 1990 – la sfida stellare dell’AT&T Stadium di Arlington tra le due principali favorite per la vittoria della Coppa del Mondo, Francia e Spagna, era francamente inevitabile. Persino facile da prevedere una volta sorteggiati i gironi e formato il tabellone. E, per quanto visto finora, non è un errore affermare che siamo di fronte a una vera e propria finale anticipata.

Entrambe, infatti, hanno impressionato, anche se in modo diverso. I Bleus di Didier Deschamps non hanno mai dato la sensazione di volersi “nascondere”, scatenando fin dalle prime battute tutta la loro potenza di fuoco.

Nessuno può contare su una batteria di giocatori offensivi come il commissario tecnico francese. E questo l’abbiamo scritto più volte. Ma Deschamps, giunto alla sua ultima avventura con la nazionale transalpina, stavolta è stato abile nel favorire la nascita di un gruppo coeso, apparentemente sano, composto da elementi che si sostengono a vicenda nei momenti più difficili – vedi l’ottavo di finale con il Paraguay, forse l’esame più complicato per via dell’ostruzionismo dei sudamericani. E che soprattutto che rifugge gli egoismi, pericolo numero uno quando in uno spogliatoio convivono così tante stelle. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. La Francia ha superato brillantemente ogni ostacolo che si è trovata di fronte. L’ha fatto dominando, quasi a voler ostentare la propria forza e mascherare così i suoi (pochissimi) punti deboli.

Bleus spettacolari ma equilibrati

La Francia, che punta a giocare la sua terza finale consecutiva – impresa riuscita in passato solo a Brasile e Germania – ha vinto tutti i match giocati, tra fase a gironi e a eliminazione diretta, evitando sempre i tempi supplementari. Deschamps ha il secondo miglior attacco del torneo (16 gol) e la terza miglior difesa con appena due reti incassate. Dai sedicesimi in poi Maignan ha collezionato tre clean sheet di fila: 3-0 alla Svezia, 1-0 contro il Paraguay e 2-0 al Marocco.

Non solo spettacolo, dunque. A quello, in ogni caso, ci sta pensando un Mbappé in formato Pallone d’Oro. Un autentico uragano che nessuno è stato capace di contenere.

Il fenomeno del Real Madrid è a quota 8 reti e nei Mondiali vanta una media allucinante di un gol a partita (venti quelli complessivi nelle fasi finali giocate dal 2018 a oggi), segno che il contesto lo esalta particolarmente. Neanche le avversità sembrano scoraggiarlo. Nel quarto contro il Marocco, dopo essersi fatto parare un rigore da Bounou nel primo tempo, si è prontamente riscattato realizzando il gol che ha sbloccato l’incontro – una vera gemma – e fornendo finanche l’assist al compagno Dembélé, autore del 2-0 (quinta marcatura per il Pallone d’Oro 2025).

Chi immaginava una Francia troppo conservativa e poco spettacolare come a Euro 2024, insomma, si è dovuto ricredere. Con l’arrivo di altri scintillanti talenti (Olise, Doué, Barcola), il commissario tecnico ha un po’ sconfessato le sue stesse idee – votate principalmente al pragmatismo – scegliendo di “liberare” una volta per tutte l’incredibile quantità di talento di questa Francia, pur non rinunciando completamente all’equilibrio, come del resto confermano i numeri difensivi.

Le transizioni veloci saranno l’arma in più dei Bleus nella semifinale di Arlington, in cui Mbappé e compagni cercheranno di vendicare il KO a Euro 2024 – sempre in semifinale – subito contro la Spagna (2-1) a Monaco di Baviera. Deschamps dovrebbe riproporre lo stesso undici che ha iniziato con il Marocco. A sinistra, in difesa, Digne ha ormai superato Theo Hernandez nelle gerarchie, mentre a centrocampo l’ottimo Koné partirà nuovamente titolare al posto di Tchouaméni, ancora acciaccato. L’unico ballottaggio è quello tra Doué e Barcola nel ruolo di esterno sinistro alto nel 4-2-3-1.

La struttura della Roja non ha eguali

Se c’è una squadra che, con la sua compattezza e la sua struttura di gioco ormai collaudatissima, può mettere i bastoni tra le ruote a questa Francia è proprio la Spagna di Luis de la Fuente.

I campioni d’Europa, nel loro percorso fino alla semifinale texana, hanno sparato molti meno fuochi d’artificio rispetto ai Bleus, ma la solidità e l’organizzazione esibite finora hanno lasciato tutti di stucco. La difesa ha subito a malapena un gol – nel quarto contro il Belgio De Ketelaere ha messo fine alla lunghissima imbattibilità di Unai Simon – merito anche di un pressing offensivo interpretato in maniera davvero magistrale. La Roja recupera palla in media 11 secondi dopo averla persa, il tempo più breve tra tutte le squadre qualificate ai quarti di finale e la rapidità con cui si avventano sugli avversari ha del clamoroso.

Un sistema che, in ogni caso, non sta esaltando le qualità della stellina Yamal, decisamente in ombra rispetto all’Europeo (insieme al suo compagno di squadra nel Barcellona Pedri). A prendersi la scena nella fase a eliminazione diretta non è stato lui ma il centrocampista Merino, che – da subentrato – ha risolto le due sfide con Portogallo (0-1) e Belgio (2-1), segnando in entrambi i casi nei minuti finali, scongiurando il rischio supplementari.

Il successo sui Diavoli Rossi ha permesso a de la Fuente di ottenere il 36esimo risultato utile consecutivo tra le varie competizioni, per una Spagna che non perde dal lontano 2023 (da allora l’unica sconfitta è arrivata ai rigori contro in Nations League con il Portogallo).

Il ct delle Furie Rosse in Texas non dovrebbe stravolgere la formazione che è scesa in campo contro il Belgio. Merino ancora una volta partirà dalla panchina, avvicendandosi con Dani Olmo. In mediana Fabian Ruiz sempre favorito su Pedri.

Come vedere Francia-Spagna in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida Francia-Spagna è in programma martedì alle 21:00 (ora italiana) all’AT&T Stadium di Arlington, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Francia-Spagna anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Una semifinale mondiale che profuma di scontro tra titani, ma dalle sfumature storiche e tattiche totalmente inedite. La Francia arriva a questa sfida con la freschezza di chi ha evitato i supplementari in tutto il torneo e puntando sull’equilibrio tra attacco pirotecnico, dominato dalla strabordante qualità dei quattro tenori, e difesa d’acciaio. La Spagna risponde con il collettivo più evoluto del torneo, una struttura simile a quella di un club che pur sacrificando l’estro individuale di Yamal, esalta le letture di un gruppo granitico.

Se la Roja riuscirà a soffocare le linee di passaggio francesi avrà una grossa chance di tornare in finale dopo 16 anni, ma la straripante capacità dei Bleus di convertire pochissimi possessi in occasioni ad altissima qualità rende la sfida totalmente impronosticabile nei 90 minuti.

La posta in palio infatti è altissima e la Spagna tenderà ad abbassare il raggio d’azione per non offrire fianchi scoperti al contropiede transalpino. La Francia ha un potenziale offensivo devastante e parte leggermente favorita secondo i bookie, ma la retroguardia spagnola ha concesso appena una rete in tutto il Mondiale. Un match da 2 o 3 gol totali rispecchia perfettamente l’equilibrio tra la prudenza iniziale di de la Fuente e il cinismo dei singoli di Deschamps. Anche il segno Gol dovrebbe uscire senza problemi. Negli ultimi precedenti la Spagna ha dimostrato di saper ferire la Francia già nel primo tempo (come nella semifinale di Euro 2024) e con un Mbappé in formato Pallone d’Oro, pensare che entrambe le squadre riescano a trovare la via della rete nei tempi regolamentari è un’opzione statistica solida.

Le probabili formazioni di Francia-Spagna

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1