Budkov Kjaer-Pellegrino, sfida tra presente e futuro sulla terra di Bastad

Analisi e pronostico di Budkov Kjaer-Pellegrino, match valido per il primo turno dell’Atp di Bastad: chi si assicurerà il passaggio al secondo atto?

Ci sarà anche un po’ d’Italia all’Atp 250 di Bastad. Se Lorenzo Sonego ha preferito giocare tra le Alpi svizzere, la Svezia è la meta per la quale ha deciso di optare Andrea Pellegrino, che si appresta a debuttare sulla terra rossa della contea di Scania con una sfida tutt’altro che semplice.

L’azzurro affronterà il giovane Nicolai Budkov Kjaer, uno dei talenti emergenti più interessanti del tennis norvegese, in un match che mette di fronte due giocatori che stanno attraversando due fasi completamente diverse della loro carriera. Da una parte c’è l’esperienza maturata negli ultimi anni nel circuito maggiore e nei Challenger, dall’altra l’entusiasmo e il talento di un ragazzo che molti inseriscono a pieno titolo nella lista dei nomi destinati a far parlare di sé nel prossimo futuro.

Non risultano precedenti ufficiali tra i due, fattore che aggiunge ulteriore incertezza alla vigilia di questo primo turno. Pellegrino, però, può contare su una maggiore familiarità con questo tipo di appuntamenti e su un tennis che sulla terra battuta ha spesso espresso il meglio. La capacità di gestire gli scambi lunghi e di costruire il punto con pazienza potrebbe rivelarsi un’arma importante contro un avversario giovane e dotato di grande personalità.

Budkov Kjaer-Pellegrino: il pronostico

Budkov Kjaer arriva a Bastad con il desiderio di continuare il proprio percorso di crescita e senza particolari pressioni di risultato. Proprio questa leggerezza potrebbe renderlo un avversario pericoloso, soprattutto nel caso in cui riuscisse a prendere fiducia fin dalle prime fasi dell’incontro. Pellegrino, però, dal canto suo, sa di avere un’occasione importante e dovrà evitare cali di concentrazione contro un rivale che difficilmente concederà punti gratuiti. Il confronto si preannuncia più equilibrato di quanto possa sembrare a una prima lettura del tabellone, ma l’impressione è che l’esperienza possa fare la differenza nei momenti decisivi. Per questo motivo il pronostico sorride, seppur di poco, all’azzurro, chiamato a sfruttare la maggiore solidità maturata negli ultimi anni per iniziare nel migliore dei modi il suo cammino a Bastad.