Insidie e debutti a Bastad: i pronostici del primo turno

Su il sipario sull’Atp 250 di Bastad: analisi e pronostico dei match più interessanti del primo turno. In campo anche Dimitrov e Borges.

La stagione sul cemento è ormai all’orizzonte, ma prima che scocchi l’ora della trasferta americana c’è tutto il tempo necessario, per gli specialisti del rosso, per fare di nuovo un salto sulla terra battuta. Qualcuno ha scelto Gstaad, altri Umago, ma molti big del circuito maggiore hanno optato per Bastad, da sempre terra – in tutti i sensi – di grandi occasioni in questo momento della stagione.

Il primo turno del torneo svedese propone, non a caso, diversi incontri interessanti, tra giovani in rampa di lancio, veterani in cerca di rilancio e giocatori chiamati a confermare quanto di buono mostrato nelle ultime settimane. Occhi puntati, per cominciare, sulla sfida tra Daniel Altmaier e Hugo Gaston: il tedesco ha spesso dimostrato di trovarsi a proprio agio sulla terra battuta e, quando riesce a imporre continuità da fondo campo, resta un avversario difficile da scardinare.

Gaston possiede fantasia e variazioni capaci di rompere il ritmo, ma nelle ultime stagioni è stato troppo discontinuo per partire davanti in un confronto di questo tipo. Ed è questo, in buona sostanza, il motivo per il quale il pronostico pende dalla parte di Altmaier.

Chi passa il turno a Bastad?

Grande curiosità accompagna il debutto del giovane Moise Kouamé, una delle promesse più interessanti del tennis francese, che ha ricevuto una wild card e proverà a stupire anche nel circuito maggiore. L’esordio, però, è dei più complicati: dall’altra parte della rete troverà Nuno Borges, giocatore solido e particolarmente affidabile sulla terra. Il talento del francese lascia immaginare un futuro importante, ma il portoghese sembra avere tutte le carte in regola per gestire il match.

Chiude il programma la sfida tra Dalibor Svrcina e Grigor Dimitrov: il bulgaro torna in campo dopo un Wimbledon estremamente convincente, torneo che ha rilanciato ulteriormente le sue ambizioni per la seconda parte della stagione. Svrcina è un giocatore insidioso sul rosso e non renderà semplice l’esordio, ma se Dimitrov riuscirà a trasferire sulla terra la fiducia accumulata sull’erba, resta il candidato più credibile per conquistare il passaggio del turno.

ALTMAIER in Altmaier-Gaston

BORGES in Borges-Kouamé

DIMITROV in Svrcina-Dimitrov