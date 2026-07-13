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Riflettori su Umago: i pronostici del primo turno dell’Atp 250

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Scocca l’ora del primo turno dell’Atpdi Umago: analisi e pronostici di Dzumhur-Rocha, Jacquet-Trungelliti, Lajovic-Van Assche e Kopriva-Prizmic.

L’appuntamento di Umago richiama, ogni anno, sia gli specialisti del rosso che alcuni giocatori desiderosi di rilanciarsi nella seconda parte della stagione. Il primo turno offre diversi incontri interessanti, alcuni dei quali si preannunciano estremamente equilibrati. Come la sfida tra Damir Dzumhur e Henrique Rocha, per esempio, che è probabilmente una delle più difficili da decifrare dell’intero programma.

Van Assche
Riflettori su Umago: i pronostici del primo turno dell’Atp 250 (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Le quote raccontano un sostanziale equilibrio e non è difficile, in effetti, comprenderne il motivo: entrambi hanno caratteristiche che si sposano bene con la terra battuta e arrivano a Umago con la concreta possibilità di fare strada e di accumulare punti utili in ottica ranking. Più che scegliere un vincitore, viene da immaginare una partita lunga, combattuta e verosimilmente destinata a risolversi in più game del dovuto.

Poi c’è la sfida di cui sarà protagonista Marco Trungelliti, che parte invece con qualcosa in più rispetto al suo avversario Titouan Jacquet. L’argentino conosce bene le dinamiche dei tornei sulla terra battuta ed è un giocatore che, soprattutto quando riesce a trovare ritmo, diventa estremamente complicato da affrontare. Jacquet ha qualità interessanti, ma l’esperienza e la maggiore attitudine al rosso sembrano far pendere il pronostico dalla parte del sudamericano.

Atp Umago: i pronostici del primo turno

Prizmic
Atp Umago: i pronostici del primo turno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Si preannuncia molto intrigante anche il confronto tra Dusan Lajovic e Luca Van Assche: il serbo è uno dei veterani del circuito sulla terra, ma il francese continua a crescere e sembra ormai pronto per ottenere risultati importanti con maggiore continuità. Proprio questo momento di crescita ci fa pensare che, verosimilmente, sarà Van Assche a spuntarla, chiamato però a confermare sul campo le aspettative in lui riposte.

Chiude il programma una delle sfide più interessanti del primo turno, quella tra Vit Kopriva e Dino Prizmic. Il ceco resta un avversario particolarmente ostico sulla terra battuta, ma il talento croato, sostenuto anche dal tifo del pubblico di casa, sembra avere le qualità per iniziare il torneo con il piede giusto. Prizmic parte leggermente avanti in un confronto che promette comunque grande equilibrio.

Over 22,5 in Dzumhur-Rocha
Trungelliti in Jacquet-Trungelliti
Van Assche in Lajovic-Van Assche
Prizmic in Kopriva-Prizmic

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