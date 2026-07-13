Da Sonego a Munar: i pronostici del primo turno di Gstaad

Atp di Gstaad, Sonego-Schwaerzler, Feldbausch-Kecmanovic, Collignon-Skatov e Stricker-Munar: primo turno al via tra le Alpi svizzere.

Archiviata definitivamente, con un lieto fine tutto azzurro, la stagione sull’erba, il circuito Atp torna sulla terra battuta con l’Atp 250 di Gstaad. Il torneo svizzero propone subito diversi incontri interessanti, nei quali esperienza e giovani talenti si apprestano a incrociarsi in un contesto particolarmente apprezzato dagli specialisti del rosso.

Tra i giocatori che scenderanno in campo lunedì 13 luglio c’è anche Lorenzo Sonego, chiamato a voltare pagina dopo Wimbledon. Il torinese, in questo primo turno tra le Alpi svizzere, èarte con i favori del pronostico contro Joel Schwaerzler. L’austriaco è un giocatore interessante, ma il piemontese dispone di un bagaglio tecnico e di un’esperienza nettamente superiori a questo livello. Se riuscirà a prendere in mano gli scambi fin dalle prime battute, Sonego ha tutte le carte in regola per iniziare il torneo con una vittoria.

Suscita una certa curiosità anche la sfida tra Kilian Feldbausch e Miomir Kecmanovic: lo svizzero, sostenuto dal pubblico di casa, proverà a sfruttare l’entusiasmo e l’assenza di pressioni, ma il serbo arriva a Gstaad con maggiore solidità e con un livello medio decisamente più elevato. Salvo sorprese, dunque, Kecmanovic dovrebbe riuscire a imporre il proprio ritmo e a conquistare il passaggio del turno.

Atp Gstaad, i vincenti del primo turno

Raphael Collignon affronterà invece Timofey Skatov in una partita meno scontata di quanto possa sembrare. Skatov è un avversario combattivo e capace di allungare gli scambi, ma Collignon sembra avere qualcosa in più sotto il profilo qualitativo, motivo per il quale il pronostico pende dalla sua parte.

Chiude il programma una delle sfide più interessanti della giornata, quella tra Dominic Stricker e Jaume Munar. Lo svizzero proverà a sfruttare il fattore campo, ma il ritorno sulla terra favorisce inevitabilmente lo spagnolo, giocatore che su questa superficie ha costruito gran parte della propria carriera. Munar offre maggiori garanzie dal punto di vista della continuità e parte leggermente avanti, anche se Stricker possiede il talento per rendere il match più complicato del previsto.

SONEGO in Sonego-Schwaerzler

KECMANOVIC in Feldbausch-Kecmanovic

COLLIGNON in Collignon-Skatov

MUNAR in Stricker-Munar