Pronostico Gyor-Vikingur: il ribaltone è servito

Gyor-Vikingur è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico

Nonostante la settimana scorsa il Vikingur abbia praticamente dominato la partita giocata in casa, vinta per uno a zero con una rete arrivata solamente nei minuti finali, anzi in pieno recupero, gli ungheresi del Gyor hanno la possibilità di prendersi la rivincita. Che vale tanto. Parliamo del passaggio del turno.

Per la squadra che nella serata di martedì giocherà tra le mura amiche, il match della passata settimana è stata la classica partita storta. L’unica cosa positiva è il fatto di aver tenuto botta nel corso dei 90′ che ad un certo punto sembrava non dovessero finire mai. Dietro, quindi, c’è stata una prova importante. Ma adesso si deve cambiare atteggiamento – e si cambierà – nella sfida di ritorno.

Sarebbe – al quarto precedente nella storia di queste formazioni – la terza vittoria del Gyor. Un segnale, anche questo, che in generale la squadra di casa ha qualcosa in più degli islandesi che si affacciano solamente per le prime volte a livelli del genere. Non che il Gyor abbia questa tradizione, ma in Ungheria è una squadra che ha sempre dimostrato di poterci essere. Insomma, la sensazione (ma non solo questa) è che ci possa essere serenamente il ribaltone.

Come vedere Gyor-Vikingur in diretta tv e in streaming

Gyor-Vikingur è in programma martedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Gyor è quotata 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.72 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.28 su Sportbet.

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Il pronostico

La vittoria dei padroni di casa non riusciamo davvero – nonostante i numeri della sfida d’andata – a metterla in discussione. Una gara indirizzata e il ribaltone è servito.

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Le probabili formazioni di Gyor-Vikingur

GYOR (4-2-3-1): Petras; Stefulj, Csinger, Krpic, Vladoiu; Vitalis, Toth; Bumba, Gavric, Banati; Njie.

VIKINGUR (4-3-3): Kristinsson; Gunnarsson, Thorkelsson, Ekroth, Gudjonsson; Ingimundarson, Sigurdsson, Hafsteinsson; Thrandarson, Hansen, Borgthorsson.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1