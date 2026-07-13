Home » CALCIO » Pronostico Iberia-Flora Tallin: timbrano il pass

Pronostico Iberia-Flora Tallin: timbrano il pass

di

Iberia-Flora Tallin è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico 

Una gara di ritorno che potrebbe avere poca storia, questa. L’Iberia la scorsa settimana è andato in Georgia contro il Flora Tallin e ha piazzato il colpaccio: tre a due il finale per la formazione georgiana che deve solamente timbrare il pass per il passaggio del turno in questa Champions League.

Pronostico Iberia-Flora Tallin
Pronostico Iberia-Flora Tallin: timbrano il pass (Profilo Instagram Iberia) – Ilveggente.it

Ovvio, arrivare al girone unico sarebbe un sogno ed è complicato, ma più si va avanti e più magari si cominciano a prendere delle consapevolezze. La gara d’andata è stato un dominio dell’Iberia: i numeri lo certificano. Diciassette tiri totali, sei nello specchio della porta, oltre il 60% di possesso palla e la sensazione che sarebbe potuta finire anche con un margine diverso. E, nonostante le statistiche che mettono in evidenza uno spessore diverso della squadra che martedì giocherà in casa, la quota della vittoria secondo il nostro modesto avviso è così alta che deve essere per forza sfruttata.

Anche perché gli ospiti, dopo essere stati presi letteralmente a pallonate (il risultato finale inganna) hanno capito di poter davvero poco contro questa formazione. Insomma, ci aspettiamo una gara ben indirizzata da un lato. Ecco come secondo noi potrebbe andare a finire.

Come vedere Iberia-Flora Tallin in diretta tv e in streaming

Iberia-Flora Tallin è in programma martedì alle 18. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Iberia è quotata 1.63 su GoldbetLottomatica e a 1.63 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su GoldbetLottomatica e a 1.60 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

La vittoria dell’Iberia non è in discussione. E, così come successo la settimana scorsa si potrebbe vedere – le difese aiuteranno sotto questo aspetto – una gara da almeno un gol per squadra e anche da almeno (ovviamente) da tre reti complessive.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Iberia-Flora Tallin

IBERIA (4-3-3): Makaridze; Zohouri, Selimovic, Amisulashvili, Jinjolava; Sikharulashvili, Dadian, Kardava; Bartishvili, Bedoshvili, Natchkebia.
FLORA TALLIN (4-3-3): Grunvald; Kuraksin, Kolobov, Veering, Tovstik; Valdmets, Kreida, Varjund; Zenjov, Sappinen, Alamaa.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni