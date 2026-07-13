Pronostico Iberia-Flora Tallin: timbrano il pass

Iberia-Flora Tallin è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico
Una gara di ritorno che potrebbe avere poca storia, questa. L’Iberia la scorsa settimana è andato in Georgia contro il Flora Tallin e ha piazzato il colpaccio: tre a due il finale per la formazione georgiana che deve solamente timbrare il pass per il passaggio del turno in questa Champions League.
Ovvio, arrivare al girone unico sarebbe un sogno ed è complicato, ma più si va avanti e più magari si cominciano a prendere delle consapevolezze. La gara d’andata è stato un dominio dell’Iberia: i numeri lo certificano. Diciassette tiri totali, sei nello specchio della porta, oltre il 60% di possesso palla e la sensazione che sarebbe potuta finire anche con un margine diverso. E, nonostante le statistiche che mettono in evidenza uno spessore diverso della squadra che martedì giocherà in casa, la quota della vittoria secondo il nostro modesto avviso è così alta che deve essere per forza sfruttata.
Anche perché gli ospiti, dopo essere stati presi letteralmente a pallonate (il risultato finale inganna) hanno capito di poter davvero poco contro questa formazione. Insomma, ci aspettiamo una gara ben indirizzata da un lato. Ecco come secondo noi potrebbe andare a finire.
Come vedere Iberia-Flora Tallin in diretta tv e in streaming
Iberia-Flora Tallin è in programma martedì alle 18. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Iberia è quotata 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet.
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Il pronostico
La vittoria dell’Iberia non è in discussione. E, così come successo la settimana scorsa si potrebbe vedere – le difese aiuteranno sotto questo aspetto – una gara da almeno un gol per squadra e anche da almeno (ovviamente) da tre reti complessive.
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Le probabili formazioni di Iberia-Flora Tallin
IBERIA (4-3-3): Makaridze; Zohouri, Selimovic, Amisulashvili, Jinjolava; Sikharulashvili, Dadian, Kardava; Bartishvili, Bedoshvili, Natchkebia.
FLORA TALLIN (4-3-3): Grunvald; Kuraksin, Kolobov, Veering, Tovstik; Valdmets, Kreida, Varjund; Zenjov, Sappinen, Alamaa.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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