Pronostico Djurgarden-Halmstad: si rimane in fondo

Djurgarden-Halmstad è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico

Una vittoria dopo tre partite senza sorrisi, con due sconfitte e un pareggio. I padroni di casa del Djurgarden cercando un po’ di continuità in campionato. Lo devono fare perché hanno bisogno di risalire la classifica e la gara della serata di lunedì sera arriva a puntino contro l’Halmstad.

Gli ospiti sono ultimi in classifica. Sei punti fatti e il peggior attacco del campionato con solamente dieci esultanze in undici partite. Meno di una volta a gara. Una sfida, quindi, che può essere incanalata serenamente verso una vittoria dei padroni di casa che non solo stanno messi meglio in generale, ma che hanno qualità migliori e possono vincere serenamente.

C’è anche il cammino esterno della squadra ospite che conferma questa possibilità. Una vittoria dell’Halmstad lontano dalle mura amiche manca da febbraio ed era in Coppa. In questa stagione solamente sconfitta e qualche pareggio piazzato ogni tanto. Tanti indizi che, alla fine, fanno più di una prova.

Come vedere Djurgarden-Halmstad in diretta tv e in streaming

Djurgarden-Halmstad è in programma lunedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Djurgarden è quotata 1.22 su Goldbet e Lottomatica e a 1.22 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet.

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Il pronostico

Per quanto vi abbiamo spiegato prima una vittoria del Djurgarden non ce la sentiamo proprio di metterla in discussione. Ci aspettiamo una sfida semplice per i padroni di casa che la potrebbero vincere senza sudare più di tanto. E visti i numeri offensivi degli ospiti senza nemmeno prendere gol.

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Le probabili formazioni di Djurgarden-Halmstad

DJURGAREN (4-2-3-1): Rinne; Johansson, Tenho, U. Larsson, M. Larsson; Finndell, Siltanen; Aslund, Hegland, Fallenius; Lien.

HALMSTAD (4-2-3-1): Ronning; Kaib, Tougjas, Schyberg, Gregor; Ascone, Allansson; Carneil, Arvidsson, Kapsimalis; Faraj .

POSSIBILE RISULTATO: 2-0