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Pronostico Shamrock Rovers-Floriana: serve una rimonta clamorosa

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Shamrock Rovers-Floriana è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una dei risultati più sorprendenti tra le gare d’andata è stato il successo dei maltesi del Floriana sullo Shamrock Rovers, tornato da Malta incredibilmente a mani vuote e con un 2-0 sul groppone che non sarà facile ribaltare in Irlanda. Muric e Jah, con un gol per tempo, hanno affossato gli uomini di Stephen Bradley, rimasti pure in inferiorità numerica a inizio ripresa per via dell’espulsione di Healy. Episodio che ha contribuito a rendere le cose ancora più difficili per i biancoverdi, i quali rischiano di ritrovarsi già fuori dalle qualificazioni alla competizione più importante del continente.

Shamrock Rovers
Pronostico Shamrock Rovers-Floriana: serve una rimonta clamorosa (Instagram) – Ilveggente.it

Per rimanere in corsa, infatti, il club di Dublino dovrà vincere con almeno tre gol di scarto. Due, invece, basterebbero per trascinare la sfida quantomeno ai supplementari.

Il KO di Malta ha lasciato tutti a bocca aperta non solamente per il divario, abbastanza ampio, tra le due compagini, ma soprattutto perché a differenza di quello maltese il campionato irlandese è in piano corso di svolgimento e rispetto al Floriana lo Shamrock si presentava all’appuntamento continentale con molti più minuti nelle gambe. Gli Hoops dopo 25 giornate della Premier Division sono primi in classifica con un margine di 7 punti sulla seconda e la sensazione è che un altro titolo sia in arrivo. La Premier League maltese, al contrario, comincerà soltanto a metà agosto: prima del match d’andata il Floriana non aveva disputato gare ufficiali.

Come vedere Shamrock Rovers-Floriana in diretta tv e streaming

I giocatori del Floriana
Pronostico Shamrock Rovers-Floriana: serve una rimonta clamorosa (Instagram) – Ilveggente.it

Shamrock Rovers-Floriana, in programma martedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Gli Hoops hanno una caratura tecnica e un’intensità agonistica nettamente superiori rispetto a quanto visto all’andata e davanti ai propri tifosi difficilmente topperanno. La vittoria interna nei 90 minuti regolamentari è dunque una base quasi obbligata, considerando la necessità assoluta di sbloccare subito il punteggio da parte dello Shamrock. Con le medie gol totali rispettivamente di 2.48 e 2.38 a partita, il copione sembra essere già scritto. I padroni di casa si sbilanceranno fatalmente alla ricerca dei tre gol di scarto, prestando inevitabilmente il fianco a qualche contropiede del Floriana. Se il match si stapperà presto, la soglia dei due gol complessivi potrebbe essere superata agevolmente.

Le probabili formazioni di Shamrock Rovers-Floriana

SHAMROCK ROVERS (5-3-2): McGinty; Mulraney, Matthews, Grace, Stevens, Brennan; Byrne, Watts, Healy; Burke, McGovern.
FLORIANA (4-3-3): Cioletti; Zammit-Lonardelli, Mendonca, Spiteri, Beerman; Vella, Kurtalic, Varela; Muric, Areias, Veselji.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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