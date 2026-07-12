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Pronostico Larne-Tre Fiori: occhio alla quota in netto calo

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Larne-Tre Fiori è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

I nordirlandesi del Larne sono a pochi centimetri da un’impresa storica: dovessero evitare la sconfitta con il Tre Fiori al Windsor Park di Belfast, supererebbero per la prima volta un turno preliminare di Champions League. In questo modo romperebbero un altro importantissimo tabù nel giro di una settimana, visto che prima di martedì scorso non erano riusciti a vincere neanche una partita nei precedenti cinque tentativi di qualificazione alla coppa più importante del continente.

Gibson
Pronostico Larne-Tre Fiori: occhio alla quota in netto calo (Instagram) – Ilveggente.it

L’eroe della gara d’andata contro i sammarinesi è stato l’attaccante Lusty, che ha firmato la rete decisiva (0-1) allo scadere del primo tempo beffando la difesa della squadra di Danilo Girolomoni, fino a quel momento abbastanza solida.

Con un solo gol di vantaggio solitamente non si può restare tranquilli, ma la maggiore esperienza del Larne – parliamo di un club che nella stagione 2024-25 ha partecipato alla League Phase della Conference League – ed il fattore ambientale (non è mai semplice giocare nel piccolo catino della capitale nordirlandese) avvicinano sensibilmente gli uomini di Gary Haveron al secondo turno di qualificazione. Il Larne prima della trasferta di San Marino aveva già disputato un match ufficiale, spuntandola ai rigori sul Colerain nel Charity Shield, la sfida che mette di fronte i vincitori del campionato e quelli della coppa nazionale. Il Tre Fiori invece ha perso la Supercoppa sammarinese con il La Fiorita, vittorioso 3-1 nella finalissima.

Come vedere Larne-Tre Fiori in diretta tv e streaming

Una formazione del Tre Fiori
Pronostico Larne-Tre Fiori: occhio alla quota in netto calo (Instagram) – Ilveggente.it

La sfida Larne-Tre Fiori, in programma martedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” è quotata a 1.65 su GoldbetLottomatica e a 1.67 su Sportbet. Il segno “Multigol Casa 2-4” è quotato invece a 1.47 su GoldbetLottomatica e a 1.53 su Sportbet.

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Il pronostico

Il Tre Fiori sarà ovviamente costretto ad abbandonare la prudenza di sette giorni fa provando ad alzare il baricentro per rimontare lo svantaggio minimo, ma questo atteggiamento rischia di rivelarsi un suicidio nel catino di Belfast.

La maggiore abitudine a questi palcoscenici da parte degli uomini di Haveron e il ritmo partita già collaudato faranno la differenza. Le quote sull’Over 2.5 sono in netto calo, segno che gli analisti si aspettano una gara di ritorno decisamente più aperta e ricca di fiammate rispetto al match di San Marino. La superiorità tecnica e la spinta del pubblico nordirlandese spingono forte verso il successo interno. Con i sammarinesi obbligati ad attaccare, il Larne troverà praterie ideali per blindare la storica qualificazione con almeno due reti.

Le probabili formazioni di Larne-Tre Fiori

LARNE (3-5-2): Ferguson; McClelland, Ridley, Donnelly; Cosgrove, McKendry, Gallagher, Randall, Graham; Bent, O’Connor.
TRE FIORI (3-5-2): Nardi; Sancisi, Rea, Sirri; Sami, Benedettini, Censoni, Dolcini, Ponticelli; Bernardi, Prandelli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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