Pronostico Levski Sofia-Borac Banja Luka: avanti senza problemi

Levski Sofia-Borac Banja Luka è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico
Sì, c’è ancora il Mondiale in corso, ma la nuova stagione è già iniziata anche con i preliminari di Champions League. E il Levski Sofia, dopo il pareggio per uno a uno in trasferta, ha ottime possibilità di eliminare la squadra bosniaca del Borac Banja Luka.
Uno a uno, dicevamo, lo scorso sette luglio. I bulgari hanno però tirato in porta in 16 occasioni – contro le sei dei padroni di casa – e hanno collezionato anche sette calci d’angolo e creato diverse occasioni per mettere in discesa la partita di ritorno. Non sono però riusciti in questo intento, ma è evidente che anche i numeri rimandano indietro una partita che nel match che si giocherà martedì pomeriggio ha decisamente poco da raccontare.
Anche per quella che è la storia del Levski ci aspettiamo un passaggio del turno quasi sicuro. Una prima fase che non creerà problemi ai bulgari soprattutto perché viene affrontata una formazione che si affaccia per le primissime volte a questi livelli e che ha ancora molto da imparare. La fortuna ha decisamente aiutato lo Borac Banja Luka nella sfida giocata in casa. Adesso è tempo già di pensare alle prossime sfide.
Come vedere Levski Sofia-Borac Banja Luka in diretta tv e in streaming
Levski Sofia-Borac Banja Luka è in programma martedì alle 19:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Il pronostico
Levski Sofia vincente. La gara, a favore dei padroni di casa, si dovrebbe anche sbloccare nel primo tempo. Una sfida che i bulgari porteranno a casa sfruttando la qualità migliore che hanno pure messo in mostra nel match d’andata.
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Le probabili formazioni di Levski Sofia-Borac Banja Luka
LEVSKI SOFIA (4-3-3): Vutsov; Kamdem, Dimitrov, Serafimov, Maicon; Serginho, Trdin, Bouras; Kusso, Reinaldo, Everton Bala.
BORAC BANJA LUKA (4-3-3): Cetkovic; Rogan, Pascual, Sanicanin, Herrera; Ogrinec, Deket, Jolic; Hrelja, Juricic, Savic.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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