I pronostici di domenica 12 luglio: Eliteserien, Allsvenskan e Chinese Super League

I pronostici di domenica 12 luglio: giorno di sosta ai Mondiali, in campo Eliteserien, Allsvenskan e Chinese Super League

Nonostante il Mondiale sia ancora in pieno svolgimento l’Eliteserien, il massimo campionato norvegese, è pronto a ripartire dopo un stop di un mese e mezzo. Ma dove ci eravamo lasciati? In cima alla classifica non c’è il favoritissimo Bodø/Glimt ma il Viking campione in carica, coi gialloneri costretti a inseguire, a -4 dalla capolista (che ha giocato pure una gara in meno).

Non un avvio esaltante da parte della squadra di Kjetil Knutsen, che nell’ultima edizione della Champions League ha fatto la storia, arrivando a giocare gli ottavi della competizione regina dopo aver addirittura eliminato l’Inter nello spareggio.

In campionato, al contrario, i gialloneri non hanno brillato in quanto a costanza e regolarità, sebbene siano cresciuti strada facendo: da inizio maggio, dal KO interno contro il Molde, il Bodø non ha più perso, inanellando 4 vittorie di fila tra coppa nazionale e Eliteserien, andando momentaneamente in letargo con un pirotecnico 2-2 in casa del Rosenborg. Nelle amichevoli precampionato gli uomini di Knutsen hanno fatto vedere delle cose buone, malgrado l’allenatore non potesse contare sui tre giocatori impegnati con la nazionale di Solbakken (Hauge, Berg e Bjorkan).

Nonostante le assenze illustri pesino, la lavagna dei bookmaker resta sbilanciata a favore degli ospiti. Il Bodø/Glimt sa come gestire le rotazioni e non può permettersi passi falsi nella corsa al titolo.

L’occasione per la rinascita per il Brann. Una sola vittoria nelle ultime cinque uscite. Non il massimo per un club che di solito lotta per posizioni diverse. Ma arriva la domenica giusta, visto che parliamo di un match contro l’ultima della classe. Sette punti in dodici partite giocate per lo Start. Fanalino di coda di questo campionato al campionato con già un “buon margine” rispetto a quella che è la zona salvezza. Nel senso che è complicato, qualora non arrivasse un cambio di passo, riuscire a rimanere nel massimo campionato norvegese.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in GAIS-Elfsborg, Allsvenskan, ore 16:30

Vincenti

SHANGHAI PORT (in Shanghai Port-Dalian Young Boy, Chinese Super League , ore 13:35)

(in Shanghai Port-Dalian Young Boy, Chinese Super League ore 13:35) BODO GLIMT (in KFUM-Bodo Glimt, Eliteserien , ore 14:30)

(in KFUM-Bodo Glimt, Eliteserien ore 14:30) BRANN (in Brann-Start, Eliteserien, ore 17:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

KFUM-Bodo Glimt , Eliteserien, ore 14:30

, Eliteserien, ore 14:30 Hammarby-Kalmar , Allsvenskan, ore 14:00

, Allsvenskan, ore 14:00 Brann-Start, Eliteserien, ore 17:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Malmo-Goteborg , Allsvenskan, ore 14:00

, Allsvenskan, ore 14:00 Sarpsborg 08-Viking, Eliteserien, ore 19:15

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 6.60 GOLDBET ; 7.38 SPORTBET; 6.60 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in KFUM-Bodo Glimt, Eliteserien, ore 14:30