Atp Umago, italiani protagonisti: i favoriti per la vittoria

Da Cobolli a Davidovich Fokina, passando per Etcheverry e Arnaldi: ecco chi sono i principali favoriti per la vittoria dell’Atp 250 di Umago.

L’Atp 250 di Umago, al pari dello scenografico torneo di Gstaad, che si gioca nello splendido scenario delle Alpi Svizzera, presenta un tabellone particolarmente interessante, nel quale spiccano diversi specialisti del rosso e, soprattutto, una nutrita pattuglia italiana pronta a recitare un ruolo da protagonista.

Secondo i bookmaker, il nome su cui puntare è quello di Flavio Cobolli. Reduce da una finale al Roland Garros, da un ottimo Wimbledon e, più in generale, da una stagione che lo ha portato stabilmente tra i migliori del circuito, l’azzurro arriva in Croazia con il miglior ranking del tabellone e con la possibilità di confermare ancora una volta la crescita mostrata negli ultimi mesi.

Alle sue spalle troviamo Alejandro Davidovich Fokina e Tomas Martin Etcheverry, due giocatori che sul rosso hanno costruito gran parte delle proprie fortune. Il ruolo di favorito non garantisce certo un percorso agevole. Cobolli dovrà gestire inevitabilmente una pressione diversa rispetto a quella vissuta in molti tornei disputati negli ultimi mesi, ma il livello raggiunto nel 2026 giustifica pienamente la fiducia dei bookmaker.

Cobolli favorito, ma la concorrenza non manca

Tra gli outsider meritano una menzione Camilo Ugo Carabelli, Fabian Marozsan e il beniamino di casa Dino Prizmic. Il croato proverà a sfruttare il sostegno del pubblico, mentre Marozsan resta uno dei giocatori più difficili da affrontare quando riesce a imporre il proprio ritmo.

Più indietro nelle gerarchie, ma comunque da tenere d’occhio, Pablo Carreno Busta e Vit Kopriva, due specialisti della terra che potrebbero approfittare di un tabellone favorevole.

Il nostro pronostico resta comunque orientato verso Cobolli. Essere la testa di serie numero uno comporta responsabilità maggiore, ma anche la consapevolezza di arrivare a Umago con uno status completamente diverso rispetto al passato. Davidovich Fokina ed Etcheverry rappresentano avversari credibili nella corsa al titolo, ma l’azzurro sembra offrire oggi maggiori garanzie e parte con qualcosa in più rispetto alla concorrenza.