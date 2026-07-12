Erba addio, si riparte dal rosso di Gstaad: chi vincerà lo Swiss Open?

ATP Gstaad, il pronostico sul vincente del torneo: due i nomi in pole per la vittoria dello Swiss Open, ma guai a sottovalutare gli outsider.

Archiviata la 139esima edizione Wimbledon, il circuito Atp si appresta a tornare sulla terra battuta per uno degli appuntamenti più tradizionali dell’estate europea: il torneo di Gstaad, incastonato tra le Alpi svizzere, che apre una nuova parentesi della stagione e propone, come ogni anno, un tabellone ricco di specialisti del rosso e di giocatori desiderosi di rilanciarsi dopo la toccata e fuga su erba.

Secondo i bookmaker la corsa al titolo ha due principali candidati: Alexander Bublik e Casper Ruud. Il kazako arriva in Svizzera da campione in carica, mentre il norvegese ritrova una superficie che, come noto, gli ha regalato gran parte delle soddisfazioni della carriera e un torneo che ha già conquistato in due occasioni. Sono loro i nomi che partono davanti a tutti.

Bublik ha ormai dimostrato di essere molto più di un semplice specialista dei campi veloci. Nell’ultimo anno ha compiuto un salto di qualità evidente anche sulla terra battuta e il titolo conquistato dodici mesi fa a Gstaad lo rende inevitabilmente uno dei punti di riferimento del torneo. Ruud, dal canto suo, offre probabilmente le maggiori garanzie nell’arco di un’intera settimana: il suo tennis continua a trovare nel rosso l’habitat ideale e le condizioni svizzere gli hanno sempre permesso di esprimersi ad altissimo livello.

Da Vacherot a Tsitsipas: gli outsider sognano il colpo

Alle loro spalle non manca chi può provare a inserirsi nella corsa al trofeo. Valentin Vacherot, per esempio, è ormai una realtà consolidata del circuito e rappresenta forse il principale outsider, mentre Juan Manuel Cerundolo e Jaume Munar restano avversari particolarmente insidiosi sulla terra battuta.

Attenzione anche ad Arthur Rinderknech, che proverà a sfruttare il buon momento di forma, e a Stefanos Tsitsipas, chiamato invece a dare segnali di rilancio dopo mesi ben al di sotto delle aspettative. I qualificati completeranno il cast del torneo, ma difficilmente potranno modificare gli equilibri delineati alla vigilia.

Il nostro pronostico resta quindi orientato verso Ruud. Il norvegese conosce perfettamente Gstaad, ha già dimostrato di saper vincere in queste condizioni e il ritorno sulla terra battuta rappresenta un vantaggio importante dopo la stagione sull’erba. Bublik resta il rivale più accreditato e potrebbe tranquillamente confermarsi campione, ma se si cerca il giocatore che offre le maggiori garanzie nell’arco dell’intero torneo, la scelta ricade sullo scandinavo.