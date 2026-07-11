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Pronostico GAIS-Elfsborg: arriva il quarto di fila

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GAIS-Elfsborg è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico 

Sono sei consecutivi i risultati utili di fila del GAIS in casa. E i punti di distacco rispetto all’Elfsborg sono solamente due. I padroni di casa vorrebbero indubbiamente piazzare il sorpasso in classifica, ma è complicato, anche per quello che è il rendimento esterno della squadra che domenica giocherà in trasferta.

Pronostico GAIS-Elfsborg
Pronostico GAIS-Elfsborg: arriva il quarto di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Tre pareggi consecutivi – quattro utili nelle ultime cinque – mettono in evidenza un fattore importante: l’Elfsborg riesce sempre a venire fuori dalle situazioni complicate e ha personalità da vendere. Non è un fattore da non sottolineare in questo momento, anzi. Parliamo di una squadra che ha dei giocatori importanti per il campionato svedese e che sogna anche di entrare alla fine dell’anno nelle coppe europee.

Ci riusciranno? Complicato dirlo adesso, sicuramente il momento positivo lontano dalle mura amiche dovrebbe assolutamente continuare anche dopo questo turno di campionato. Una gara, questa, che non dovrebbe avere né vincitori né vinti.

Come vedere GAIS-Elfsborg in diretta tv e in streaming

GAIS-Elfsborg è in programma domenica alle 16:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Pareggio. Noi la vediamo in questo modo. E anche con almeno un gol per squadra. Quota altissima. Da prendere assolutamente.

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Le probabili formazioni di GAIS-Elfsborg

GAIS (4-3-3): Krasniqi; Frej, Cardakilija, Agren, de Brienne; Stelsoje, Fagerjord, Thorkelsson; Andersson, Ekong, Niklasson.
ELFSBORG (4-2-3-1): Petterson; Wikstrom, Mohammed, Isherwood, Hult; Magnusson, Olsson; Kamara, Beck, Zeneli; Ostman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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