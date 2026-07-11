Pronostico Malmo-Goteborg: si aggiusta la classifica

Malmo-Goteborg è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico

I tre risultati utili di fila del Malmo danno l’idea, comunque, del momento che stanno vivendo i padroni di casa. Che, soprattutto tra le mura amiche, non hanno reso come ci si aspettava. Dopo tre sconfitte di fila, ed è vero anche questo, sono arrivati un pareggio e una vittoria. E contro un Goteborg che in trasferta sta facendo benissimo, il compito è assai complicato.

Se andiamo comunque a guardare in generale quelli che sono i precedenti tra le due squadre, nella maggior parte dei casi il fattore campo è stato decisivo. Dovrebbe essere così anche questa volta ma con una differenza rispetto a quello che è venuto fuori nelle ultime uscite: stavolta si dovrebbero vedere dei gol. Il motivo? Le difese ballerine stanno facendo la differenza in negativo, ed è per questo che la classifica non è la migliore. Soprattutto per la squadra in trasferta che si trova nelle posizioni che valgono la retrocessione.

Il Malmo ha avuto uno scatto d’orgoglio: e questo dovrebbe permettere a questa squadra di prendersi altri tre punti che avvicinerebbero la truppa nelle zone nobili della classifica. Sì, crediamo possa andare così.

Come vedere Malmo-Goteborg in diretta tv e in streaming

Malmo-Goteborg è in programma domenica alle 14. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Malmo è quotata 1.90 Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La cosa certa, come vi abbiamo spiegato prima, è che stavolta almeno un gol per squadra si dovrebbe vedere. E stuzzica davvero la quota della vittoria del Malmo che sfiora le due volte la posta.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Malmo-Goteborg

MALMO (3-4-2-1): Olsen; Djuric, Rosengren, Palsson; Struger, Busuladzic, Skogmar, John; Haksabanovic, Sjostrand; Botheim.

GOTEBORG (4-2-3-1): Bishesari; Eriksson, Yeaboah, Erlingmark, Tolf; Ottosson, Kruse; Clemmensen, Heintz, Bergmark; Fenger.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1