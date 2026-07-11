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Pronostico Malmo-Goteborg: si aggiusta la classifica

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Malmo-Goteborg è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico 

I tre risultati utili di fila del Malmo danno l’idea, comunque, del momento che stanno vivendo i padroni di casa. Che, soprattutto tra le mura amiche, non hanno reso come ci si aspettava. Dopo tre sconfitte di fila, ed è vero anche questo, sono arrivati un pareggio e una vittoria. E contro un Goteborg che in trasferta sta facendo benissimo, il compito è assai complicato.

Pronostico Malmo-Goteborg
Pronostico Malmo-Goteborg: si aggiusta la classifica (Profilo Instagram Malmo) – Ilveggente.it

Se andiamo comunque a guardare in generale quelli che sono i precedenti tra le due squadre, nella maggior parte dei casi il fattore campo è stato decisivo. Dovrebbe essere così anche questa volta ma con una differenza rispetto a quello che è venuto fuori nelle ultime uscite: stavolta si dovrebbero vedere dei gol. Il motivo? Le difese ballerine stanno facendo la differenza in negativo, ed è per questo che la classifica non è la migliore. Soprattutto per la squadra in trasferta che si trova nelle posizioni che valgono la retrocessione.

Il Malmo ha avuto uno scatto d’orgoglio: e questo dovrebbe permettere a questa squadra di prendersi altri tre punti che avvicinerebbero la truppa nelle zone nobili della classifica. Sì, crediamo possa andare così.

Come vedere Malmo-Goteborg in diretta tv e in streaming

Malmo-Goteborg è in programma domenica alle 14. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

La cosa certa, come vi abbiamo spiegato prima, è che stavolta almeno un gol per squadra si dovrebbe vedere. E stuzzica davvero la quota della vittoria del Malmo che sfiora le due volte la posta.

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Le probabili formazioni di Malmo-Goteborg

MALMO (3-4-2-1): Olsen; Djuric, Rosengren, Palsson; Struger, Busuladzic, Skogmar, John; Haksabanovic, Sjostrand; Botheim.
GOTEBORG (4-2-3-1): Bishesari; Eriksson, Yeaboah, Erlingmark, Tolf; Ottosson, Kruse; Clemmensen, Heintz, Bergmark; Fenger.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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