Pronostico Hammarby-Kalmar: una marcia si ferma

Hammarby-Kalmar è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico

Dopo tre sconfitte di fila, la vicecapolista Hammarby ha ripreso la corsa vincendo due partite di fila. Entrambe segnando almeno due reti. E adesso contro il Kalmar i padroni di casa cercano la tripletta che dovrebbe arrivare.

Gli ospiti, che vivono un ottimo momento (nove punti nelle ultime tre uscite), hanno aggiustato una classifica che si era complicata. Adesso sono fuori dalla zona rossa, però il cammino è lungo. Non si può mai abbassare la guardia ma questa partita è fuori dalla portata, andando a vedere poi qual è non solo lo storico esistente tra queste due formazioni, ma anche quello che è il livello delle due rose.

Non ci aspettiamo una grossa difficoltà, ovviamente, per l’Hammarby. Che ha aggiustato anche la fase difensiva – un gol, comunque, lo prende sempre – subendo leggermente di meno rispetto al passato mese. Quindi è una gara che ci pare davvero indirizzata.

Come vedere Hammarby-Kalmar in diretta tv e in streaming

Hammarby-Kalmar è in programma domenica alle 14. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Hammarby è quotata 1.37 Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet.

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Il pronostico

La gara regalerà almeno tre reti complessive – quelle dell’Hammarby, soprattutto, finiscono sempre in questo modo – e anche una rete per squadra. Infine, ma non perché vale di meno, ci aspettiamo anche una vittoria dei padroni di casa.

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Le probabili formazioni di Hammarby-Kalmar

HAMMARBY (4-2-3-1): Hahn; Skoglund, Eriksson, Winther, Persson; Karlsson, Tejie; Madjed, Besara, Lind; Abraham.

KALMAR (4-4-2): Brolin; Jansson, Hallberg, Ravik, Larsson; Rosenqvist, Gustafsson, Gojani, Sagoe; Magashy, Olusanya.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1