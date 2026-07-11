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Pronostico Hammarby-Kalmar: una marcia si ferma

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Hammarby-Kalmar è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico 

Dopo tre sconfitte di fila, la vicecapolista Hammarby ha ripreso la corsa vincendo due partite di fila. Entrambe segnando almeno due reti. E adesso contro il Kalmar i padroni di casa cercano la tripletta che dovrebbe arrivare.

Pronostico Hammarby-Kalmar
Pronostico Hammarby-Kalmar: una marcia si ferma (Profilo Instagram Hammarby) – Ilveggente.it

Gli ospiti, che vivono un ottimo momento (nove punti nelle ultime tre uscite), hanno aggiustato una classifica che si era complicata. Adesso sono fuori dalla zona rossa, però il cammino è lungo. Non si può mai abbassare la guardia ma questa partita è fuori dalla portata, andando a vedere poi qual è non solo lo storico esistente tra queste due formazioni, ma anche quello che è il livello delle due rose.

Non ci aspettiamo una grossa difficoltà, ovviamente, per l’Hammarby. Che ha aggiustato anche la fase difensiva – un gol, comunque, lo prende sempre – subendo leggermente di meno rispetto al passato mese. Quindi è una gara che ci pare davvero indirizzata.

Come vedere Hammarby-Kalmar in diretta tv e in streaming

Hammarby-Kalmar è in programma domenica alle 14. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Hammarby è quotata 1.37 GoldbetLottomatica e a 1.37 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.65 su GoldbetLottomatica e a 1.68 su Sportbet.

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Il pronostico

La gara regalerà almeno tre reti complessive – quelle dell’Hammarby, soprattutto, finiscono sempre in questo modo – e anche una rete per squadra. Infine, ma non perché vale di meno, ci aspettiamo anche una vittoria dei padroni di casa.

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Le probabili formazioni di Hammarby-Kalmar

HAMMARBY (4-2-3-1): Hahn; Skoglund, Eriksson, Winther, Persson; Karlsson, Tejie; Madjed, Besara, Lind; Abraham.
KALMAR (4-4-2): Brolin; Jansson, Hallberg, Ravik, Larsson; Rosenqvist, Gustafsson, Gojani, Sagoe; Magashy, Olusanya.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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