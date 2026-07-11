Pronostici Argentina-Svizzera: le quote da monitorare su falli e cartellini

Pronostici Argentina-Svizzera, per gli elvetici una missione quasi impossibile. Fermare Messi e la sua Albiceleste, venuti già fuori da due battaglie che hanno messo a dura prova i nervi.

I quarti del Mondiale nordamericano si concludono sul bollente prato dell’Arrowhead Stadium di Kansas City per un incrocio ad alta tensione emotiva e tattica tra Argentina e Svizzera.

I campioni in carica dell’Albiceleste si presentano all’appuntamento forti di un attacco stellare (14 gol totali finora) e di un Messi in uno stato di forma celestiale, capocannoniere del torneo con 8 reti all’attivo.

Tuttavia, gli uomini di Lionel Scaloni hanno mostrato delle insolite crepe difensive nelle ultime uscite, subendo gol in ciascuna delle ultime tre partite e dovendo sudare le proverbiali sette camicie sia contro Capo Verde (battuto solo ai supplementari) che contro l’Egitto negli ottavi (3-2).

La Svizzera di Murat Yakin, al contrario, si sta confermando come una delle squadre più ciniche dell’intera competizione. Imbattuta, con soli tre gol al passivo in tutto il torneo e reduce da una striscia di due clean sheet consecutivi (incluso lo 0-0 che ha sfinito la Colombia, poi eliminata ai rigori). Sebbene i precedenti storici premino nettamente i sudamericani (5 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte), rievocando il tiratissimo ottavo di finale del 2014 risolto solo da un lampo di Di Maria ai tempi supplementari, la Svizzera cercherà di addormentare il ritmo per trascinare la contesa ai rigori, dove il portiere Kobel (già 16 parate decisive nel torneo) si esalta.

Xhaka atteso da un lavoraccio

Con lo schieramento elvetico pronto a fare densità bassa nella propria trequarti, la battaglia decisiva non si giocherà tanto dentro l’area di rigore, quanto nei canali centrali dove l’Argentina cercherà di innescare Messi o Lautaro Martinez (momentaneamente davanti a Julian Alvarez nelle rotazioni).

Per bloccare i rifornimenti a Scaloni, il tandem di centrocampo svizzero sarà costretto a un lavoro straordinario di rottura. Il che apre le porte a due quote speciali di puro agonismo da monitorare.

La prima scelta ricade sul capitano e metronomo Xhaka, che dovrebbe commettere almeno due falli. Il leader elvetico ha giocato 480 minuti senza mai riposare ed è lo schermo principale davanti ad Akanji ed Elvedi. Quando l’Argentina alzerà inevitabilmente i giri del pressing con Mac Allister ed Enzo Fernandez, Xhaka non esiterà a spendere qualche fallo tattico per provare a spezzare la manovra.

La seconda pepita si sposta sul bersaglio grosso: almeno tre falli subiti da parte di Messi. Il capitano dell’Albiceleste attira su di sé le maglie della difesa di Yakin ogni volta che si abbassa per ricevere e girarsi tra le linee. Con Freuler e Xhaka pronti a raddoppiarlo e a pressarlo alle spalle per evitare che si giri, l’otto volte Pallone d’Oro è destinato a subire una pioggia di interventi irregolari per tutti i novanta minuti.

Allo scopo di far lievitare la quota, possiamo optare anche per l’Over 1.5 Cartellini Gialli Svizzera. Per fermare le transizioni rapide e le imbucate dei campioni del mondo, i difensori elvetici (Akanji, Elvedi o lo stesso Xhaka) saranno costretti a rimediare almeno due ammonizioni nell’arco dei 90 minuti, specialmente se l’Argentina prenderà il controllo del centrocampo. Finora la media ammonizioni dei rossocrociati è stata di 1.2 gialli a partita.

Quindi, ricapitolando: “Messi falli subiti Over 2.5” è quotato a 1.75 su SportBet, mentre “Over 1.5 Cartellini Gialli Svizzera” e “Xhaka falli commessi over 1.5” sono quotati rispettivamente a 2.03 e a 1.80.