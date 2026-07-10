Pronostici Norvegia-Inghilterra: c’è una quota “nascosta” a 5.25

Pronostici Norvegia-Inghilterra, la sfida dell’Hard Rock Stadium di Miami promette spettacolo. E allora la domanda nasce spontanea: chi sono i potenziali assist-man?

L’Inghilterra di Thomas Tuchel si presenta in Florida dopo una prova di mostruosa resilienza contro il Messico nel mitologico Azteca. Ridotti in dieci uomini per via dell’espulsione di Quansah, i Tre Leoni hanno mostrato una compattezza insolita ma incrollabile, registrando il loro possesso palla più basso di sempre in un Mondiale (33,2%) ma capitalizzando al massimo la doppietta di Bellingham e l’impeccabile rigore di Kane.

Con tre vittorie di fila alle spalle (segnando almeno due reti in ciascuna di esse) e sei successi ottenuti nelle ultime 7 gare, i britannici partono favoriti, pur dovendo esorcizzare il proprio storico tallone d’Achille. Cinque delle loro ultime sei eliminazioni nella fase da “dentro o fuori” della Coppa del Mondo sono arrivate proprio per mano di nazionali europee.

Dall’altra parte, la Norvegia di Stale Solbakken sta vivendo un sogno a occhi aperti. Trascinati da un fantascientifico Haaland, capace di trafiggere il Brasile sia di testa che con un chirurgico sinistro nell’angolino dal nulla, gli scandinavi hanno smentito la proverbiale esperienza del selezionatore della Seleçao Ancelotti mantenendo l’incredibile record storico di non aver mai perso contro i verdeoro.

Il 4-3-3 camaleontico di Solbakken, che permette a Haaland e Sorloth di coesistere con il motore di Berge e il genio di Odegaard, ha finora regalato spettacolo puro.

La Norvegia ha segnato (12 gol) e subito (9) in tutte e cinque le partite giocate. Una striscia pazzesca che ricorda la Germania Ovest del 1954 (l’unica a raggiungere le semifinali con una differenza reti di 10-10 prima di vincere il titolo), anche se per superare il turno gli scandinavi dovranno sfidare un importante tabù. Non hanno mai battuto un’europea ai Mondiali e non segnano ai Tre Leoni da quattro incroci consecutivi.

Saka è un fattore nei momenti caldi del match

In una sfida che promette ritmi alti e parecchie marcature, i mercati speciali legati ai passaggi vincenti offrono spunti di scommessa decisamente curiosi e remunerativi. Nei nostri consigli ci focalizzeremo principalmente sulle ali creative dei due schieramenti.

Sulla sponda inglese i riflettori sono puntati su Saka. Nonostante l’esterno dell’Arsenal stia vivendo un torneo travagliato e non sia apparso sempre al top, si è dimostrato un fattore letale nei momenti caldi del match. Ha firmato l’assist per il sigillo di Rashford contro la Croazia subentrando dalla panchina, ha pennellato dalla bandierina la palla per l’incornata di Bellingham contro Panama e ha replicato servendo al fuoriclasse del Real Madrid il passaggio vincente all’Azteca contro il Messico.

Se l’Inghilterra dovesse sbloccare le corsie laterali, l’impatto di Saka è garantito. La vera pepita d’oro della lavagna si trova però tra le fila scandinave e risponde al nome di Schjelderup.

Il giocatore di proprietà del Benfica, spesso utilizzato come micidiale spaccapartite a gara in corso sulla fascia sinistra, è l’unico calciatore ancora in corsa nella competizione a vantare una media di passaggi vincenti su 90 minuti superiore a quella dello stesso Saka (1.5 assist contro l’1.4 dell’inglese).

Reduce da una sontuosa prestazione contro il Brasile in cui ha servito l’assist decisivo per la doppietta di Haaland, il giovane talento norvegese rappresenta una scommessa alternativa di altissimo valore per provare a scardinare la difesa di Tuchel nel secondo tempo.

Quindi, ricapitolando: “Saka assist Sì” e “Schjelderup assist Sì” su SportBet hanno un valore di 28,58 la posta.