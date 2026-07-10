Pronostici Norvegia-Inghilterra: a Miami Tuchel ha un’arma segreta

Pronostici Norvegia-Inghilterra, spulciando le statistiche emerge un dato molto interessante riguardo alle difficoltà degli scandinavi nella gestione dei blocchi aerei.

La griglia dei quarti di finale del Mondiale nordamericano mette di fronte due destini incrociati sul prato dell’Hard Rock Stadium di Miami. L’Inghilterra approda in Florida forte della lezione di stoicismo impartita al Messico nella bolgia dell’Azteca di Città del Messico, dove i ragazzi di Thomas Tuchel, pur ridotti in inferiorità numerica nella ripresa, sono riusciti a smentire i pronostici della vigilia trincerandosi dietro a un insolito e diligente 33.2% di possesso palla per poi fare male messicani con delle transizioni micidiali.

La striscia britannica di tre vittorie consecutive, sempre impreziosite da almeno due reti all’attivo, proietta i Tre Leoni come naturali favoriti, ma la vera missione sarà scacciare il fantasma dei derby europei sul palcoscenico mondiale, costati cinque delle ultime sei eliminazioni storiche. Dall’altra parte, la Norvegia ha già abbattuto i propri confini geopolitici eliminando il Brasile di Ancelotti con una memorabile prestazione del suo fromboliere Haaland, confermando una tradizione d’acciaio contro i verdeoro e agguantando i quarti per la prima volta nella propria storia.

I Vichinghi si presentano con una macchina da spettacolo puro (12 gol fatti e 9 subiti), ma per fare il miracolo dovranno cancellare un tabù abbastanza pesante: la Norvegia non ha mai battuto una rivale europea ai Mondiali, rimanendo a secco di reti contro gli inglesi negli ultimi quattro incroci ufficiali.

O’Reilly può fare male da palla inattiva

Dietro le quinte delle scommesse speciali, l’attenzione degli analisti si sposta sulle contromisure strategiche adottate da Tuchel nella sfida dell’Azteca.

Contro il Messico, il ct della nazionale dei Tre Leoni ha abbassato il baricentro di Bellingham sul centrosinistra e ha dirottato Rice sul centrodestra. Una rotazione nata dall’emergenza che ha bloccato O’Reilly in una posizione di terzino sinistro estremamente conservativa, privandolo di quella libertà da incursore-trequartista ammirata nella fase a gironi. Lo scenario di Miami contro i nordici, tuttavia, impone un approccio nettamente più offensivo. C’è però un’importante variabile legata ai cartellini. Il gioiellino del Manchester City è diffidato e rischia di saltare la semifinale, motivo per cui, in caso di punteggio favorevole, sarebbe il primissimo indiziato per una sostituzione precoce. Se questo dettaglio ha frenato le giocate tradizionali sui marcatori, la chiave di volta risiede nella clamorosa fragilità difensiva della Norvegia.

I ragazzi di Solbakken hanno concesso 9 reti a fronte di ben 8.1 xG (dato peggiore tra le superstiti, tallonato solo dal Belgio a 6,2) e soffrono terribilmente i tagli dei difensori esterni, come dimostrano i 4 tiri concessi ai terzini di Costa d’Avorio e Francia.

Il vero punto debole dei norvegesi è però la gestione dei blocchi aerei: guidano la graduatoria negativa dei quarti con 17 tiri subiti e 1.46 xG concessi esclusivamente da palla inattiva. Sfruttando i suoi 193 centimetri sui corner e le punizioni pennellate da Saka, O’Reilly ha davanti a sé le praterie ideali per sganciarsi. Se Tuchel tornerà alla struttura originaria restituendogli la licenza di spinta, la quota riguardante un suo possibile gol di testa diventa un jolly molto intrigante.

Quindi, ricapitolando: “O’Reilly segna di testa Sì” su SportBet ha un valore di 16 volte la posta.