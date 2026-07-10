Pronostico KFUM Oslo-Bodø/Glimt: colpaccio senza tre titolarissimi

KFUM Oslo-Bodø/Glimt è un match valido per la tredicesima giornata dell’Eliteserien e si gioca domenica alle 14:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nonostante il Mondiale sia ancora in pieno svolgimento – peraltro con la stessa Norvegia tra le protagoniste – l’Eliteserien, il massimo campionato norvegese, è pronto a ripartire dopo un stop di un mese e mezzo. Ma dove ci eravamo lasciati? In cima alla classifica non c’è il favoritissimo Bodø/Glimt ma il Viking campione in carica, coi gialloneri costretti a inseguire, a -4 dalla capolista (che ha giocato pure una gara in meno).

Non un avvio esaltante da parte della squadra di Kjetil Knutsen, che nell’ultima edizione della Champions League ha fatto la storia, arrivando a giocare gli ottavi della competizione regina dopo aver addirittura eliminato l’Inter nello spareggio.

In campionato, al contrario, i gialloneri non hanno brillato in quanto a costanza e regolarità, sebbene siano cresciuti strada facendo: da inizio maggio, dal KO interno contro il Molde, il Bodø non ha più perso, inanellando 4 vittorie di fila tra coppa nazionale e Eliteserien, andando momentaneamente in letargo con un pirotecnico 2-2 in casa del Rosenborg. Nelle amichevoli precampionato gli uomini di Knutsen hanno fatto vedere delle cose buone, malgrado l’allenatore non potesse contare sui tre giocatori impegnati con la nazionale di Solbakken (Hauge, Berg e Bjorkan).

La rincorsa del Bodø/Glimt ricomincia dalla capitale, Oslo, dove i gialloneri affronteranno il KFUM, squadra che sta lottando per non retrocedere.

Prima della sosta i biancorossoblu si erano congedati con uno 0-0 casalingo con il Tromso, quarto risultato utile negli ultimi sei turni. Male invece nelle amichevoli: alla pesante sconfitta con il Molde (5-1), ha fatto seguito un altrettanto preoccupante 2-0 con i danesi del Vendsyssel.

Come vedere KFUM Oslo-Bodø/Glimt in diretta tv e streaming

KFUM Oslo-Bodø/Glimt, in programma domenica alle 14:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Comparazione quote

La vittoria del Bodø/Glimt è quotata a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. La combo “X2+Multigol 2-4” è quotata invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.61 su Sportbet.

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Il pronostico

Nonostante le assenze illustri pesino, la lavagna dei bookmaker resta sbilanciata a favore degli ospiti. Il Bodø/Glimt sa come gestire le rotazioni e non può permettersi passi falsi nella corsa al titolo. La vittoria esterna rimane la base del weekend. Per muoversi con maggiore prudenza scegliamo anche la combo X2+Multigol 2-4. Le assenze in casa giallonera potrebbero togliere un briciolo di fluidità alla manovra di Knutsen, mentre il KFUM baderà principalmente a difendersi. Un’opzione che copre l’eventuale colpaccio dei capitolini (un pareggio blindato) all’interno di un match con un numero di gol logico.

Le probabili formazioni di KFUM Oslo-Bodø/Glimt

KFUM OSLO (3-4-1-2): Odegaard; Schneider, Berglie, Saunes; Hoseth, Rasch, Vinjor, Gjedu; Grodem; Njie, Halthvik.

BODO/GLIMT (4-4-2): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Maatta; Evjen, Auklend, Klynge, Bassi; Blomberg, Hogg.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2