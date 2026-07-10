Muchova-Noskova, la finale di Wimbledon parla ceco: il pronostico del match

Karolina Muchova e Linda Noskova si sfideranno sabato 11 luglio nella finale di Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico del match tutto ceco.

Parlerà ceco, stavolta, la finale femminile dello Slam britannico, perché saranno due tenniste del Paese slavo, Karolina Muchova e Linda Noskova, a contendersi il titolo di Wimbledon. Per entrambe si tratta della prima finale sull’erba londinese, benché sia doveroso sottolineare che i percorsi che le hanno portate all’atto finale dei mitici Championships siano stati radicalmente diversi.

La Muchova ha probabilmente compiuto l’impresa più significativa in semifinale: contro Coco Gauff ha annullato un match point, ha resistito al ritorno dell’americana e si è imposta al super tie-break del terzo set al termine di una battaglia ricca di colpi di scena. Una battaglia nel corso della quale ha dimostrato, ancora una volta, di possedere una qualità rara: la capacità, vale a dire, di esprimere il suo miglior tennis proprio quando la pressione raggiunge il massimo livello. Cosa che non riesce proprio a tutti, ecco.

La Noskova, invece, ha avuto un cammino più lineare: in semifinale, contro ogni pronostico, ha superato Marta Kostyuk in due set, confermando di non essere arrivata a quel punto per puro caso, ma perché lo meritava. La ventunenne ceca ha impressionato per maturità e continuità, qualità che le hanno permesso di raggiungere la prima finale Slam della carriera senza mai dare l’impressione di accusare in maniera eccessiva il peso dell’evento. E anche questa, diciamocelo, è una dote assai rara.

Muchova-Noskova: il pronostico

Il fatto che si tratti di un derby fa sì che questa sfida abbia un fascino innegabile, ma il faccia a faccia tra Muchova e Noskova non sarà inedito. C’è un precedente tra le due e risale agli US Open del 2025, occasione in cui Muchova riuscì a imporsi in rimonta, vincendo in 3 set dopo aver ceduto il primo parziale. È un dato interessante, che dice qualcosa, ma fino a un certo punto: si giocava sul cemento e una finale di Wimbledon rappresenta uno scenario completamente diverso.

Noskova arriva all’ultimo atto con enorme entusiasmo: nel corso di queste due settimane ha mostrato un tennis aggressivo, brillante e soprattutto una personalità fuori dal comune, qualità che le hanno consentito di eliminare avversarie di altissimo livello senza mai dare l’impressione di soffrire il peso dell’evento. Muchova, però, sembrerebbe essere, tra le due, la giocatrice più completa. La semifinale contro Gauff ha confermato ancora una volta la sua capacità di trovare soluzioni diverse nei momenti decisivi, mentre sull’erba le sue variazioni, i cambi di ritmo e il gioco a tutto campo diventano armi ancora più efficaci.

Il pronostico pende quindi, seppur solo leggermente, dalla parte di Muchova. La sua avversaria ha tutte le qualità per allungare la sfida e mettere in discussione l’esito della finale, ma l’impressione è che l’esperienza e la maggiore completezza della connazionale possano fare la differenza nei momenti che conteranno davvero.