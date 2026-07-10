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Pronostico Rosenborg-Kristiansund: sorpasso in zona salvezza

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Rosenborg-Kristiansund è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico 

La stagione del Rosenborg non è iniziata nel migliore dei modi. E la classifica ne è la prova concreta. Parliamo di un club che adesso sarebbe retrocesso ma che in questa domenica potrebbe uscire dalle zone rosse della classifica e presentarsi in quella arancione, che almeno varrebbe lo spareggio per la retrocessione.

Pronostico Rosenborg-Kristiansund
Pronostico Rosenborg-Kristiansund: sorpasso in zona salvezza (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non sarà ovviamente così alla fine dell’anno, i padroni di casa sono pur sempre costruiti per fare un campionato diverso. Ma quando si inizia male in questo modo serve comunque dare il massimo per uscire il prima possibile dalla situazione. Il Kristiansund dal proprio canto lotterà fino alla fine della stagione per prendersi la salvezza. E sa benissimo che ogni match potrebbe essere decisivo. Ma in questo caso non ce la sentiamo di darle fiducia. Anzi, onestamente, ci aspettiamo anche una partita decisa sin dalle battute iniziali, con poca possibilità per gli ospiti di tornarsene a casa con un sorriso.

Come vedere Rosenborg-Kristiansund in diretta tv e in streaming

Rosenborg-Kristiansund è in programma domenica alle 17. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Il pronostico

Rosenborg vincente. Una domenica col sorriso per i padroni di casa che come detto all’inizio passeranno una settimana diversa, fuori dalla zona retrocessione.

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Le probabili formazioni di Rosenborg-Kristiansund

ROSENBORG (4-4-2): Leopold Wahlstedt; Håkon Røsten, Tobias Solheim Dahl, Tomas Nemcik, Jonas Mortensen; Santeri Väänänen, Mads Bomholt, Emil Konradsen Ceide, Ole Selnæs; Amin Chiakha, Simen Bolkan Nordli.
KRISTIANSUND (4-3-3): A. Sæther; F. Flex, J. Júlíusson, D. Ulvestad, Alexander Munksgaard; Jesper Isaksen, W. Igor, S. Kilen; L. Alvheim, M. Ubandoma, A. Rønning.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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