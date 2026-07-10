Pronostico Sandefjord-HamKam: l’ora dell’aggancio

Sandefjord-HamKam è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico

I quattro risultati utili di fila degli ospiti sono sicuramente una dimostrazione del momento che l’HamKam sta vivendo. Ottimo, positivo. Mentre il Sandefjord non vince da tre partite. E infatti in queste ultime settimane è stato operato il sorpasso in classifica.

Sono tre i punti di vantaggio della formazione ospite: ma è arrivato il momento dell’aggancio. Sì, anche perché molto spesso questa partita regala soprattutto una vittoria interna. Almeno questo è stato il leit-motiv delle ultime due gare. Un fattore campo che si potrebbe rivelare decisivo di nuovo. C’è anche un altro fattore, andando a vedere i precedenti esistenti tra queste due squadre. Parliamo, infatti, di partite che finiscono sempre con almeno due gol, e in molti casi anche con almeno una rete per squadra.

Un ultimo fattore, che ci spinge a dire che i padroni di casa possono prendersi questi tre punti, è il fatto che nelle ultime 20 partite giocate tra le mura amiche, il Sandefjord in 16 occasioni non ha perso. Quindi sì, il fattore campo sarà decisivo.

Come vedere Sandefjord-HamKam in diretta tv e in streaming

Tromso-Valerenga è in programma domenica alle 17. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Sandefjord è quotata 1.82 Goldbet e Lottomatica e a 1.82 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.62 su Sportbet.

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Il pronostico

Per quanto vi abbiamo raccontato prima è evidente che i padroni di casa partano con un leggero vantaggio. La gara, comunque, regalerà almeno tre reti complessive.

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Le probabili formazioni di Sandefjord-HamKam

SANDEFJORD (4-3-3): Elias Hadaya; Xander Lambrix, Fredrik Carson Pedersen, Vetle Walle Egeli, Zinedin Smajlović; Sander Risan Mørk, Marcus Melchior, Jakob Vester; Ruben Alte, Nikolaj Möller, Evangelos Patoulidis.

HAMKAM (5-3-2): M. Sandberg; Martin Gjone, Ethan Amundsen Day, V. Jónsson, F. Sjølstad, I. Hoffmann; Patrick Metcalfe, A. Potur, Anders Trondsen; Henrik Udahl, M. Alassane Niang

POSSIBILE RISULTATO: 3-1