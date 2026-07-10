Pronostici Argentina-Svizzera: quasi ammoniti plus

Pronostici Argentina-Svizzera: non solo marcatore e tiri in porta, ma anche i quasi ammoniti plus di questo quarto di finale

Come spiegato negli altri articoli che riguardano questa partita, ci aspettiamo un match assai complicato per l’Argentina. Non tanto per quelli che sono i valori in campo, ma soprattutto per quello che è stato il cammino dell’Albiceleste fino al momento.

Se negli altri pezzi, comunque, ci abbiamo descritto come vediamo il match per quanto riguarda marcatori e tiri in porta e il pronostico in generale, in questo vi parliamo di quegli uomini che secondo noi possono diventare decisivi entrando nel tabellino tra i cattivi oppure commettendo un paio di falli nel corso del match. Ecco le nostre scelte.

Pronostici Svizzera-Argentina: le nostre scelte

Partiamo dall’Argentina. E scegliamo due centrocampisti. Il primo è Paredes, l’uomo più caldo dentro la squadra di Scaloni. Non si tira mai indietro, commette delle infrazioni sempre e diciamolo chiaramente non è nemmeno il più “educato” tra tutti quelli che scenderanno in campo. Insieme a lui scegliamo Enzo Fernandez che pure contro l’Egitto ha fatto due falli. Quasi certezze.

Elvedi invece, il difensore della Svizzera, non dovrebbe passare la serata più semplice della sua carriera. Ci aspettiamo delle problematiche e in alcune occasioni potrebbe essere costretto a intervenire con le cattive. Chiudiamo il cerchio con Xhaka: anche il capito svizzero dovrebbe commettere almeno due infrazioni. O prendersi il giallo.

Quindi, ricapitolando: Paredes, Elvedi, Enzo Fernandez e Xhaka quasi ammoniti plus, su SportBet hanno un valore di 11,93 volte la posta.