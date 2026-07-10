I pronostici di venerdì 10 luglio: Spagna-Belgio ai Mondiali e non solo

I pronostici di venerdì 10 luglio: proseguono i quarti di finale con Spagna-Belgio ai Mondiali e si giocano campionati minori
Per la prima volta dal 2010, anno dello storico trionfo sudafricano, la Spagna ritorna a giocare un quarto di finale di un Mondiale. La Roja, pur meno appariscente e pirotecnica di selezioni come Francia e Argentina, ha comunque mantenuto le promesse della vigilia, adottando però un profilo più basso rispetto alle altre grandi favorite per la vittoria finale rimaste in corsa. Ora si troverà di fronte il Belgio, che nonostante un percorso complicato è arrivato fin qui con merito.
La Spagna parte favorita perché è probabilmente la squadra più equilibrata del torneo. Difende altissima senza perdere compattezza, recupera molti palloni nella metà campo avversaria e concede pochissimo. Il Belgio, però, arriva con enorme fiducia dopo la trasformazione operata da Garcia e possiede giocatori che possono punire qualsiasi errore nella pressione spagnola. Se la Roja riuscirà a soffocare la costruzione belga, controllerà la gara. Se invece il Belgio romperà la prima linea di pressing, la partita potrebbe diventare molto più aperta di quanto dica il pronostico.
Abbinare la doppia chance a favore delle Furie Rosse a un tetto massimo di tre gol appare la scelta più logica per un quarto di finale così bloccato a livello tattico. Il Gol invece è una giocata coraggiosa perché va contro il record d’invulnerabilità della Spagna, ma il Belgio viaggia alla media impressionante di 23 tiri a partita e ha visto quest’esito comparire in 4 delle sue 5 uscite mondiali. Se c’è una squadra che può scalfire il muro di De La Fuente, questa è proprio quella di Garcia.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + MULTIGOL 1-3 in Spagna-Belgio, Mondiali, ore 21:00
Vincenti
- SHANDONG TAISHAN (in Shandong Taishan-Yunnan Yukun, Super League Cina, ore 13:35)
- CHEONAN CITY (in Cheonan City-Gimhae FC 2008, K League 2, ore 12:30)
- SPAGNA (in Spagna-Belgio, Mondiali, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Cheonan City-Gimhae FC 2008, K League 2, ore 12:30
- VPS-SJK, Veikkausliiga, ore 18:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Suwon FC-Jeonnam Dragons, K League 2, ore 12:30
- Spagna-Belgio, Mondiali, ore 21:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 8.88 GOLDBET ; 9.23 SPORTBET; 8.88 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1+GOL in Spagna-Belgio, Mondiali, ore 21:00
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